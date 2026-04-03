Υπάρχει μια σχετική βελτίωση της κατάστασης στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου και ξεκίνησαν σχετικές διαδικασίες στο οδόφραγμα της Ζώδιας, ενώ αναμένεται η επίλυση των προβλημάτων στη Δερύνεια, δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στα κατεχόμενα, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Τ/κ ηγέτης σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις στη «βουλή» και την έκδοση «νομοθετικού διατάγματος» για το ζήτημα της ΑΤΑ, για την οποία, όπως είπε, δεν έτυχε καμίας προηγούμενης ενημέρωσης. Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας των συντεχνιών, υπενθύμισε τον τραυματισμό αρκετών ατόμων. Ανέφερε ότι είχε επαφές τόσο με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ όσο και με εκπροσώπους των συντεχνιών, σε μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος διαλόγου και εξεύρεσης συναινετικής λύσης. Ωστόσο, τόνισε ότι στη συνάντησή του με τον κ. Ουστέλ δεν του αναφέρθηκε καν το ενδεχόμενο έκδοσης «νομοθετικού διατάγματος».

Όπως εξήγησε, πληροφορήθηκε την απόφαση το επόμενο πρωί μέσω της «επίσημης εφημερίδας». Ο Τουφάν είπε ότι η εν λόγω κίνηση πλήττει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη. Διερωτήθηκε, παράλληλα, αν από εδώ και στο εξής κάθε «κυβέρνηση που ανησυχεί ότι δεν θα υπερψηφιστεί ένα νομοσχέδιο», θα καταφεύγει σε αυτή τη μέθοδο παρακάμπτοντας τη «βουλή».



Πηγή: ΚΥΠΕ