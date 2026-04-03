Ένα πρόσωπο έχασε τη ζωή του και άλλα πέντε τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή στα κατεχόμενα, στον κύριο οδικό άξονα Τρικώμου - Καρπασίας.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα συνέβη παρά το κατεχόμενο χωριό Ταύρου, όταν δύο οχήματα ενεπλάκησαν σε μετωπική σύγκρουση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε «νοσοκομείο», ενώ οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται.



Πηγή: ΚΥΠΕ