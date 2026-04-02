Η στρατιωτική ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας "δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ολόκληρο το νησί και αυξάνει την αστάθεια και την ένταση", υποστήριξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Άγκυρα με τον "εκπρόσωπο" του ψευδοκράτους στην τουρκική πρωτεύουσα, Ισμέτ Κορουκλούογλου, ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «παίρνει ρίσκα».

Σσε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση, ο Χουλουσί Ακάρ επανέλαβε τη γνωστή θέση της Άγκυρας για την Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι το νησί «δεν είναι ελληνικό νησί», αλλά «πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, ποτισμένη με το αίμα των μαρτύρων».

Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ακόμη ότι τα «κυρίαρχα, ισότιμα δύο κράτη» είναι «αναπόφευκτα», προσθέτοντας ότι η τουρκική πλευρά είναι «μία, ενωμένη, αποφασισμένη και σταθερή».

Πηγή: ΚΥΠΕ