Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταδικάζει το περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Μάρκου Δράκου, «περιοχή πολιτικής χρήσης στη νεκρή ζώνη» στη Λευκωσία, κατά το οποίο ομάδα ατόμων φέρεται να έριξε πέτρες και πυροτεχνήματα προς τα βόρεια, εναντίον πολιτών που βρίσκονταν σε πάρκο και σε κοντινές καφετέριες.

«Πράξεις βίας αυτού του είδους είναι απαράδεκτες και ενέχουν κίνδυνο υπονόμευσης της δημόσιας ασφάλειας και σταθερότητας», σημειώνει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές και στις δύο πλευρές μετά το περιστατικό, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να στηρίξει τις προσπάθειες για τη διακρίβωση των γεγονότων μέσω κατάλληλης και ενδελεχούς διερεύνησης.

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του κράτους δικαίου και καλεί όλα τα μέρη και τα άτομα να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ειρήνη και την ασφάλεια στο νησί».

#UNFICYP condemns the incident which took place in the civil-use area of the @UN #bufferzone on Markou Drakou street in Nicosia, during which a group of individuals threw rocks and fireworks towards the north allegedly at civilians present in a park and nearby cafes.



