Κανένα αποτέλεσμα δεν υπήρξε από την πολύωρη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεως που δημιουργήθηκε στα κατεχόμενα το απόγευμα της Δευτέρας μετά από διάφορες διαβουλεύσεις για το θέμα της ΑΤΑ και ύστερα από τα επεισόδια έξω από τη "βουλή" μεταξύ διαδηλωτών και "αστυνομικών".

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεως απαρτίζεται από 11 μέλη, εκπροσώπους της "κυβέρνησης και των "συντεχνιών" που συμμετείχαν σήμερα στην παναπεργία και την διαμαρτυρία. Εκπρόσωποι των συντεχνιών ανακοίνωσαν πως δεν υπήρξε αποτέλεσμα και η απεργία τους θα συνεχιστείς "μέχρι να πέσει η κυβέρνηση".

Κάποια τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι ακούστηκε και το κουδούνι σύγκλησης της ολομέλειας της "βουλής", όπου αναμένεται να συζητηθεί το επίμαχο "νομοσχέδιο" που θα θεσπίσει σε "νόμο" την απόφαση του "υπουργικού συμβουλίου' στις 19 Μαρτίου ότι δηλαδή η ΑΤΑ θα δοθεί τέλη Μαρτίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και μετά ξανά στα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Νωρίτερα το απόγευμα στις διαβουλεύσεις παρενέβη και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν ο οποίος είδε πρώτα τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και αργότερα ομάδα εκπροσώπων των συντεχνιών.

Εκπρόσωποι των συντεχνιών είχαν επίσης συνάντηση με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ εντός της «βουλής», αφού συνεδρίασε η «κοινοβουλευτική ομάδα» του ΚΕΕ και συζήτησε το όλο ζήτημα.

Αυτό που οι συντεχνίες ζητούν είναι την απόσυρση του «νομοσχεδίου» για την μη απόδοση της ΑΤΑ μετά τον Απρίλιο και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2027, όπως είχε αποφασίσει και το «υπουργικό συμβούλιο» στις 19 Μαρτίου.

Μετά την σύγκληση το απόγευμα της ομάδας διαχείρισης κρίσεως οι διαδηλωτές έφυγαν από την περιοχή μπροστά από τη «βουλή» και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ανέφεραν ότι θα ενημερώσουν τα μέλη τους για τις εξελίξεις.

Η ιστοσελίδα Κίπρις Ποστασί αναφέρει ότι από τα επεισόδια το μεσημέρι μπροστά από την «βουλή» υπάρχουν τραυματισμοί «αστυνομικών» και «πυροσβεστών», ενώ άλλες τ/κ ιστοσελίδες έγραψαν πως στα επεισόδια όπου έγινε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και αντλιών νερού, τραυματίστηκαν διαδηλωτές, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ και δύο «βουλευτές» του ΡΤΚ που είχαν εξέλθει του κτιρίου της «βουλής» και συνομιλούσαν με τους διαμαρτυρόμενους.

Το «υπουργείο παιδείας» ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις που επρόκειτο να γίνουν σήμερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναβλήθηκαν για τις 6 Απριλίου. Όμως δεν είναι γνωστό εάν η εξεταστική την Τρίτη θα διεξαχθεί κανονικά.

Η ιστοσελίδα Γενί Ντουζέν αναφέρει πάντως ότι η «βουλευτής» του ΚΕΕ, Ιζλέμ Γκιουρτσιάγ Αλτούγρα δήλωσε πως δικαιολογεί την οργή των διαδηλωτών που βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται και ανέφερε ότι η ίδια δεν θα ταχθεί υπέρ του «νομοσχεδίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ