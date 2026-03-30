Ένταση σημειώθηκε έξω από τη «βουλή» στα κατεχόμενα, όπου συντεχνίες που κατήλθαν σε γενική απεργία κατά του νομοσχεδίου για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) συγκρούστηκαν με την κατοχική αστυνομία. Οι διαδηλωτές έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισήλθαν στο κτίριο, φωνάζοντας συνθήματα, ενώ ακολούθησε επέμβαση των «δυνάμεων ασφαλείας» με χρήση δακρυγόνων και υδροβόλων.

Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν πολίτες και δημοσιογράφοι, ενώ επηρεάστηκαν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βουλευτές του CTP. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, ενώ έκανε χρήση γκλομπ, ασπίδων και χημικών.









Οι κινητοποιήσεις προκλήθηκαν από την απόφαση της «κυβέρνησης» να περιορίσει την καταβολή της ΑΤΑ, μεταθέτοντας την επόμενη αύξηση μισθών για το 2027. Οι συντεχνίες καταγγέλλουν ότι η ρύθμιση πλήττει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και προειδοποιούν με συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι την απόσυρση του νομοσχεδίου.















