Νεκρός από ηλεκτροπληξία ενώ επιδιόρθωνε μια βλάβη στο σταθμό του κατεχόμενου Λευόνοικου είναι ο 43χρονος Ερόλ Ντεμίρ με την «αρχή ηλεκτρισμού» να ανακοινώνει πως τον θεωρεί «μάρτυρα εν ώρα υπηρεσίας» και τον πρόεδρο της συντεχνίας των εργαζομένων στην «αρχή», Αχμέτ Τουγτζιού να επικρίνει την διοίκηση ότι πήρε έναν απεργοσπάστη σήμερα για να διορθώσει μια βλάβη και έχασε τη ζωή του.

Σήμερα το προσωπικό της «αρχής ηλεκτρισμού» συμμετείχε στην παναπεργία που κήρυξαν στα κατεχόμενα 62 συντεχνίες κι οργανώσεις για το θέμα της ΑΤΑ.

«Παρόλο που αυτό το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια βασικών εργασιών σε υποδομή που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, τον θεωρούμε μάρτυρα καθήκοντος», αναφέρει η ανακοίνωση του «διοικητικού συμβουλίου» της «αρχής ηλεκτρισμού» που επέκρινε τον Τουγτζού ότι προσπάθησε να πολιτικοποιήσει το τραγικό συμβάν, συνδέοντάς το με την παναπεργία και κατηγορώντας τον για οπορτιουνισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», το περιστατικό έγινε γύρω στις 11:30 το πρωί όταν ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης κατά την εγκατάσταση ενός στύλου φωτισμού σε μια αγροτική περιοχή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου όπου και υπέκυψε.

Μαζί του ήταν και ο 15χρονος Αράς Ντεμίρ ο οποίος υπέστη επίσης ηλεκτροπληξία και νοσηλεύεται στο παιδιατρικό τμήμα του ίδιου νοσοκομείου.

Ο συνδικαλιστής Αχμέτ Τουγτζιού ανήρτησε ότι τον άτυχο υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα που κάλεσε η «αρχή» για την βλάβη στο Λευκόνοικο, τον χτύπησαν 11.000 βολτ ενώ προσπαθούσε να επισκευάσει μια ηλεκτρική βλάβη.



Πηγή: ΚΥΠΕ