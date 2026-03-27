Την Τρίτη 31 Μαρτίου, η Κοινότητα Δράσης Αυτόνομων Ελλήνων ΦΩΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Μεγάλο Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–59, τιμώντας την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955 και τον αγώνα για Ένωση και Λευτεριά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Κάτω Αμίαντο, στο Ηρώο Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955–59, και ξεκινά στις 20:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Ηρώου, προβολή ταινίας μικρού μήκους για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, αφή φλόγας από την εκδήλωση στην Κυπερούντα, μεταφερόμενη από δρομείς σωματείων που στήριξαν τον αγώνα του 1955–59, καθώς και προσκλητήριο πεσόντων. Η εκδήλωση θα κλείσει με σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης θα αναπτύξει μέσα από ομιλία του το νόημα και τα μηνύματα της επετείου και του ηρωικού αγώνα της ΕΟΚΑ, τονίζοντας τη διαχρονική σημασία της προσφοράς των ηρώων για την ελευθερία της Κύπρου και τον διακαή πόθο του κυπριακού Ελληνισμού για Ένωση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η δημιουργία μιας ετήσιας κουλτούρας μνήμης, ώστε κάθε χρόνο, την παραμονή της επετείου της 1ης Απριλίου, οργανωμένα σύνολα και πολίτες να συγκεντρώνονται στα μνημεία και στους χώρους θυσίας των ηρώων, στέλνοντας διαρκές μήνυμα για ελευθερία και υπενθυμίζοντας τον ανεκπλήρωτο πόθο της Ένωσης.

Από τα ηρωικά βουνά της Πιτσιλιάς, από τις εκκλησίες και τα σχολεία, από τα Κοκκινοχώρια μέχρι τα Φυλακισμένα Μνήματα, η φλόγα του ’55 καίει και δυναμώνει, υπενθυμίζοντας ότι: «Οι Έλληνες της Κύπρου ουδέποτε θα παύσουν να ατενίζουν προς την Ακρόπολη».