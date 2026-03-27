Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ειρηνευτική Δύναμη κάνει το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσει ότι υπάρχει ασφάλεια, εντός της ουδέτερης ζώνης όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για το ίδιο το Σώμα, είπε ακόμη.

Την πολιτική βούληση της Ελληνοκυπριακής πλευράς να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις που να επιτρέψουν την επάνοδο στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μετέφερε στον κ. Ντιάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε στις δικές του δηλώσεις ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Είπε ότι υποβλήθηκε μέσω του διαπραγματευτή ημερομηνία για νέα συνάντηση των δύο ηγετών εντός Απριλίου, και ότι αναμένεται απάντηση από την Τ/κ πλευρά.

Ο κ. Ντιάν, ο οποίος, σύμφωνα με αρμόδιες πληροφορίες, αναμένεται να έχει συνάντηση τη Δευτέρα και με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, είπε στις δηλώσεις του ότι είχε μια «εποικοδομητική» συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τους τελευταίους έξι μήνες, από την άφιξή του στο νησί.

Σημείωσε ότι, με την ανανεωμένη εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το Συμβούλιο Ασφαλείας στα τέλη Ιανουαρίου, οι προτεραιότητες της Δύναμης βασίζονται σε τέσσερις τομείς. Συγκεκριμένα, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας «στο πλαίσιο ενός απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος», στη διασφάλιση συνεπούς κάλυψης περιπολιών σε όλη την ουδέτερη ζώνη για την αποτροπή επεισοδίων, στην αποκατάσταση της υποστήριξης στις πληγείσες διακοινοτικές δραστηριότητες όπου είναι δυνατόν, και στη διατήρηση του ρόλου της ειρηνευτικής δύναμης ως σταθεροποιητικής παρουσίας στο νησί, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες για την πολιτική διαδικασία.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι πρόσφατα υπήρξαν μερικά πολύ σοβαρά περιστατικά εντός της ουδέτερης ζώνης και σε ερώτηση αν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη αυτών των περιστατικών, τα οποία προέρχονται κυρίως από τον τουρκικό στρατό, ο κ. Ντιάν σημείωσε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει αυξήσει τις περιπολίες της. «Τοποθετούμε πιο στατική παρουσία σε ορισμένες ευαίσθητες περιοχές της ουδέτερης ζώνης. Περιπολούμε την περιοχή μέρα και νύχτα, τόσο ο στρατός, η αστυνομία όσο και το πολιτικό προσωπικό», είπε, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος επισκέφθηκε στις περιοχές «που θεωρούνται μερικές φορές ευαίσθητες, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα να διασφαλίσουμε ότι η ουδέτερη ζώνη είναι απαλλαγμένη από επεισόδια».

«Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Μπορεί να μην έχουμε μηδενικά επεισόδια, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια, όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τους ειρηνευτές», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν σχεδιάζει κοινές συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, ο κ. Ντιάν είπε ότι δεν έχουν διακοπεί οι επαφές μεταξύ των ηγετών σε διάφορα επίπεδα και ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία η παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης είναι απαραίτητη, ενώ όσο συνεχίζεται η παράνομη τουρκική κατοχή, μετέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ειρηνευτική Δύναμη για να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους όρους εντολής της», είπε στις δικές του δηλώσεις, ο κ. Λετυμπιώτης.

Σημείωσε ότι η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, ήταν η πρώτη μετά την ανανέωση και των όρων εντολής της ΟΝΦΥΚΙΠ τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος και ο κ. Ντιάν συζήτησαν «τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του κατοχικού στρατού στην νεκρή ζώνη, την ανάκληση των παράνομων ενεργειών στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, όπως και το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί την Τουρκία μέσα από το τελευταίο ψήφισμα το 2815 του 2026».

«Έγινε μια εκτενής συζήτηση σε σχέση και με τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά ειδικότερα και σε σχέση με την τελευταία συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο», και σε σχέση με την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα και την προσωπική του προσήλωση για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί το συντομότερο δυνατόν, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο να έχει ρόλο να διαδραματίσει σε σχέση με την βούληση του Γενικού Γραμματέα να υπάρξει πρόοδος πριν από τη λήξη της θητείας του, είπε, «προφανώς και έχει ρόλο να διαδραματίσει, και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος πολύ περισσότερο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, ιδιαίτερα για το Κυπριακό».

«Τα ΗΕ ως προς τους όρους εντολής τους αλλά και ως προς την προσήλωση και προς την βούληση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ μπορούν να συμβάλουν και μπορούν να συνδράμουν αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση από όλα τα μέρη», πρόσθεσε. «Αυτό το οποίο εμείς έχουμε μεταφέρει είναι ότι η δική μας πολιτική βούληση είναι δεδομένη και η δική μας πολιτική βούληση είναι να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις που να επιτρέψουν την επάνοδο στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο Εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση αν αναμένεται νέα συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη μεταφέρει μέσω του διαπραγματευτή συγκεκριμένη ημερομηνία για νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν εντός Απριλίου. «Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένουμε, και μόλις αυτή οριστεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη κατά δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε «δεν πρόκειται να μπούμε σε μια δημόσια αντιπαράθεση ούτε πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημοσίως».

«Εμείς με σεβασμό θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε προτάσσοντας το Διεθνές Δίκαιο, προτάσσοντας το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτάσσοντας αυτά που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος», είπε.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την οριστική επίλυση του Κυπριακού στην βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλές των ΗΕ σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Εάν πράγματι υπάρχει πολιτική βούληση και αν πράγματι θέλουμε να συμβάλουμε εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να επανέρθουμε στο τραπέζι ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Είπε ακόμη. «Και αν πράγματι θέλουμε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σε αυτές τις προσπάθειες αυτό θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και μέσα από τις δημόσιες μας δηλώσεις», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι αυξάνονται οι αναρτήσεις του Τ/κ ηγέτη ενάντια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ερωτηθείς πως μπορεί να υπάρξει πρόοδος μέσα σε τέτοιο κλίμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στον κ. Έρχιουρμαν, το πως δηλαδή θεωρεί ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΓΓ των ΗΕ.

«Οι δίκες μας ενέργειες και πρωτοβουλίες αναδεικνύουν στην πράξη την ειλικρινή προσήλωσή μας στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε χωρίς να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αποπροσανατολίσει από αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή, τον ουσιαστικό διάλογο την παράθεση επιχειρημάτων και θέσεων γιατί έχουμε απόλυτη πίστη και στην ορθότητα των θέσεων μας και των επιχειρημάτων μας και πολύ περισσότερο στην επιδίωξη του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το τι συναντήσεις και επαφές πραγματοποιεί αυτό το διάστημα η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι οι επαφές, της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ δημοσιοποιούνται από την ίδια, ή από τα Ηνωμένα Έθνη και ότι λαμβάνει τους όρους εντολής της από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.

Σημείωσε ότι, μετά την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε και επικοινωνία του Προέδρου με την κ. Ολγκίν.

Ερωτηθείς για την επόμενη κάθοδο της κ. Ολγκίν στην Κύπρο, είπε ότι θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από την ίδια ή από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι και το έχουμε πει πολλές φορές. Ακόμη και αύριο να επανέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε. Θεωρούμε, συνέχισε, «ότι πρέπει να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις και το Κυπριακό ασφαλώς δεν μπορεί να είναι σε μια τεχνητή αναμονή. Έχει γίνει όλη η προεργασία, συνεχίζονται όλες από πλευρά μας οι προετοιμασίες για να είμαστε όσον το δυνατόν ακόμη πιο εποικοδομητικοί στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι οι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συναντήσεις.

Στο αν υπάρχει πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά όχι στα ζητήματα που άπτονται των σημείων διέλευσης.

«Υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα ως προς τις συζητήσεις, δεν έχει ακόμη σημειωθεί. Είναι όμως ζητήματα τα οποία αναμένεται σε επίπεδο ηγετών, αν υπάρχει η πολιτική βούληση». Άλλωστε, είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υπογραμμίσει και κατά την τελευταία συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν την μεσολαβητική πρόταση των ΗΕ ως προς το σημείο διέλευσης της Αθηένου. Δυστυχώς, είπε, η εισήγηση δεν έχει γίνει αποδεχτή, ούτε και για το σημείο διέλευσης πεζών στην Οδό Ληδήνης.

Ερωτηθείς, εάν αποδεχτεί ο Τ/κ ηγέτης μια νέα συνάντηση, κατά πόσον προτίθεται η Ε/κ πλευρά να καταθέσει νέα πρόταση για να σπάσει το αδιέξοδο στο θέμα των σημείων διέλευσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης «είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση, αλλά αυτή θα πρέπει να εδράζεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων». Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί και στο κοινό ανακοινωθέν του περασμένου Δεκεμβρίου, είπε.

«Άρα θα πρέπει να εστιάζουμε στην ουσία του Κυπριακού, θα πρέπει να εστιάζουμε στην ουσία της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμής από πλευράς του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, πολλές εποικοδομητικές προτάσεις.

«Βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την συζήτηση, μια συζήτηση η οποία όμως, θα πρέπει να επαναλάβω, θα πρέπει να συνοδεύει, θα πρέπει να στηρίζει, θα πρέπει να ενισχύει την προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», επεσήμανε.





«Όταν υπάρξει κάτι για Βάσεις θα ανακοινωθεί»

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με συνομιλίες για το καθεστώς των βρετανικών βάσεων, ή αν θα συσταθεί κάποια επιτροπή από νομικούς, η εμπειρογνώμονες για να συμβουλεύσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα αυτό, είπε, «η προετοιμασία από πλευρά μας γίνεται σε όλα τα επίπεδα».

«Πέραν τούτου το έχουμε αναφέρει και το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτή την ώρα, αυτό που προέχει είναι σε αυτή την περίοδο που η περιφερειακή κρίση συνεχίζεται να συμβάλουμε όλοι στον βαθμό που μας αναλογεί ή στον βαθμό των δυνατοτήτων μας αφενός στην αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης και αφετέρου στον στενότερο συντονισμό μεταξύ μας ακριβώς γιατί υπάρχει μια περιφερειακή κρίση στην περιοχή μας». Πέραν τούτου τον κατάλληλο χρόνο και εκεί όπου υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί αυτό θα ανακοινωθεί, είπε.





Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης

Ερωτηθείς, σε σχέση με την ανακοίνωση των χθεσινών μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κατά πόσον υπάρχει ενδεχόμενο να επανέλθει η κυβέρνηση με επιπρόσθετα μέτρα, σημείωσε ότι είναι κάτι το οποίο το έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια.

Επειδή δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε την διάρκεια, ούτε την ένταση ούτε το βάθος που θα έχει αυτή η κρίση και τις επιδράσεις που θα έχει είτε στις τιμές ενέργειας είτε στις τιμές των προϊόντων, υπάρχουν μια σειρά από μέτρα τα οποία εάν παραστεί ανάγκη, αυτά θα ενεργοποιηθούν, είπε.



Πηγή: ΚΥΠΕ