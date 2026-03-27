Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο κ. Κασίμ Ντιάν.

Μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ήταν η πρώτη συνάντηση μετά την ανανέωση και των όρων εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία η παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης είναι απαραίτητη ενόσω συνεχίζεται η παράνομη τουρκική κατοχή.

Μετέφερε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την ειρηνευτική δύναμη για να μπορέσει να εφαρμόζει αποτελεσματικά τους όρους εντολής της και συζήτησαν με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη, την ανάκληση των παράνομων ενεργειών στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, όπως και το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί την Τουρκία μέσα από το τελευταίο ψήφισμα το 2815 του 2026 και έγινε μια εκτενής συζήτηση σε σχέση και με τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά ειδικότερα και σε σχέση με την τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο και σε σχέση μαζί με την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα και την προσωπική του προσήλωση για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί το συντομότερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενό συντονισμό, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα».

Ερωτηθείς αν ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο έχει ρόλο να διαδραματίσει στη βούληση του Γενικού Γραμματέα να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «προφανώς και έχει ρόλο να διαδραματίσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος, πολύ περισσότερο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα για το Κυπριακό.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ως προς τους όρους εντολής τους, αλλά και ως προς την προσήλωση και ως προς τη βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να συμβάλουν και μπορούν να συνδράμουν αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση από όλα τα μέρη. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε μεταφέρει είναι ότι η δική μας πολιτική βούληση είναι δεδομένη και η δική μας πολιτική βούληση είναι να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις που να επιτρέψουν την επάνοδο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Ερωτηθείς αναφορικά με μια νέα συνάντηση των δύο ηγετών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε ήδη μεταφέρει, μέσω του διαπραγματευτή κ. Μενελάου, συγκεκριμένη ημερομηνία για να γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένουμε και ασφαλώς μόλις αυτή οριστεί θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις», ενώ σε ερώτηση ποια είναι αυτή η ημερομηνία, είπε «είναι εντός του Απριλίου».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Έρχιουρμαν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν πρόκειται να μπούμε σε μια δημόσια αντιπαράθεση, ούτε πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημοσίως. Εμείς με σεβασμό θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε προτάσσοντας το διεθνές δίκαιο, προτάσσοντας το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτάσσοντας αυτά που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Είναι αυτό το οποίο μεταφέρουμε σε κάθε τοποθέτηση και σε κάθε ενέργεια την οποία αναλαμβάνουμε. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την οριστική επίλυση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν πράγματι υπάρχει πολιτική βούληση και αν πράγματι θέλουμε να συμβάλουμε εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να επανέλθουμε στο τραπέζι ουσιαστικών διαπραγματεύσεων Και αν πράγματι θέλουμε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σε αυτές τις προσπάθειες, αυτό θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και μέσα από τις δημόσιες μας δηλώσεις».

Σε ερώτηση πώς μέσα στο κλίμα που δημιουργεί ο κ. Έρχιουρμαν με τις αναρτήσεις του να υπάρξει πρόοδος, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να τεθεί όχι σε εμάς, αλλά στον κ. Έρχιουρμαν, πώς ο ίδιος θεωρεί ότι αυτού του είδους οι τοποθετήσεις, το ύφος, η ένταση αλλά και η συχνότητα, συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δικές μας ενέργειες και πολύ περισσότερο οι δικές μας πρωτοβουλίες, οι πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, αποδεικνύουν στην πράξη την ειλικρινή προσήλωσή μας στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε χωρίς να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αποπροσανατολίσει από αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή, τον ουσιαστικό διάλογο, την παράθεση επιχειρημάτων και θέσεων. Γιατί έχουμε απόλυτη πίστη και στην ορθότητα των θέσεών μας και των επιχειρημάτων μας και πολύ περισσότερο στην επιδίωξη του διεθνούς δικαίου».

Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «οι επαφές, οι συναντήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ επικοινωνούνται, δημοσιοποιούνται από την ίδια, από τα Ηνωμένα Έθνη. Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ λαμβάνει τους όρους εντολής της από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Έχει ήδη αναφερθεί εκτενώς ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με την τελευταία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον κ. Γκουτέρες στις Βρυξέλλες και με την προσέγγιση του ΓΓ να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του, μια πολύ θετική εξέλιξη την οποία εμείς χαιρετίζουμε και στην οποία θα συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα, έχει πραγματοποιηθεί και επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ενώ ο ΓΓ των ΗΕ εκφράζει βούληση για πρόοδο στο Κυπριακό, η προσωπική του απεσταλμένη δεν βρίσκεται στην Κύπρο ενώ παράλληλα εκφράζεται διαφορετικά με άρθρα της, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το πρόγραμμα των επισκέψεων της κας Ολγκίν στην Κύπρο ή των όποιων συναντήσεων που πραγματοποιεί γνωστοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη και από την ίδια. Πέραν τούτου, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει προηγουμένως. Οι όροι εντολής της κας Ολγκίν, όπως και κάθε προσωπικού απεσταλμένου, είναι από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Έχουμε μιλήσει, έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως για την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που είναι βεβαίως προς την πολύ σωστή κατεύθυνση.

Εμείς είμαστε έτοιμοι και το έχουμε πει πολλές φορές, ακόμη και αύριο να επανέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν εξελίξεις και το Κυπριακό ασφαλώς δεν μπορεί να είναι σε μια τεχνητή αναμονή. Έχει γίνει όλη η προεργασία, συνεχίζονται από πλευράς μας όλες οι προετοιμασίες για να είμαστε όσο το δυνατόν ακόμη πιο εποικοδομητική στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα».

Ερωτηθείς είπε εξάλλου ότι οι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συναντήσεις.

Σε ερώτηση αν έχει σημειωθεί πρόοδος στα ΜΟΕ, ο Εκπρόσωπος είπε «έχει σημειωθεί πρόοδος, βεβαίως στα ζητήματα που άπτονται των σημείων διέλευσης, όπου υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα ως προς τις συζητήσεις, δεν έχει ακόμη μέχρι στιγμής σημειωθεί. Είναι όμως ζητήματα τα οποία αναμένεται σε επίπεδο ηγετών να υπάρξει (πρόοδος), εάν υπάρχει πολιτική βούληση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υπογραμμίσει και κατά την τελευταία συνάντηση με τον κ. ΄Ερχιουρμαν τη μεσολαβητική πρόταση των Ηνωμένων Εθνών ως προς το σημείο διέλευσης της Αθηένου, εισήγηση που, δυστυχώς, δεν είχε γίνει αποδεκτή ούτε και για το σημείο διέλευσης πεζών στην οδό Ληδήνης».

¨Σε άλλη ερώτηση ο Εκπρόσωπος είπε ότι «θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συζήτηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση, αλλά αυτή θα πρέπει να εδράζεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί και στο κοινό ανακοινωθέν του περασμένου Δεκεμβρίου, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν και την κα Ολκγίν. Άρα, θα πρέπει να εστιάζουμε στην ουσία του Κυπριακού, θα πρέπει να εστιάζουμε στην ουσία της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής από πλευράς μας, από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη, πολλές προτάσεις, πολλές εποικοδομητικές προτάσεις. Βεβαίως είμαστε ανοικτοί σε αυτή τη συζήτηση. Μια συζήτηση, η οποία, όμως, θα πρέπει να συνοδεύει, θα πρέπει να στηρίζει, θα πρέπει να ενισχύει την προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Κληθείς να πει αν υπάρχει εξέλιξη στις συζητήσεις για το θέμα των Βρετανικών Βάσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η προετοιμασία από πλευράς μας γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Τούτη την ώρα αυτό που προέχει είναι, σε αυτή την περίοδο που η περιφερειακή κρίση συνεχίζεται, να συμβάλουμε όλοι, στον βαθμό που μας αναλογεί, στον βαθμό των δυνατοτήτων μας, αφενός στην αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης και αφετέρου στον στενότερο συντονισμό μεταξύ μας, ακριβώς γιατί υπάρχει μια περιφερειακή κρίση στην περιοχή μας. Πέραν τούτου, τον κατάλληλο χρόνο και εκεί και όπου υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί, αυτό θα ανακοινωθεί».

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση θα παρατείνει τα μέτρα που εξήγγειλε χθες στην περίπτωση που η κρίση παραταθεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη πει, το έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. ‘Έχουμε πει για την αξιολόγηση των μέτρων αλλά και για τις δυνατότητες που ευτυχώς έχει η χώρα μας δημοσιονομικά για να λαμβάνει μέτρα. Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε τη διάρκεια ούτε την ένταση ούτε το βάθος που θα έχει αυτή η κρίση και τις επιδράσεις που θα έχει είτε στις τιμές ενέργειας είτε στις τιμές των προϊόντων, υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία εάν παραστεί ανάγκη, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν. Μέτρα, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε θέση να λαμβάνει, είναι σε θέση να καταρτίζει αυτόν τον πολύ στοχευμένο σχεδιασμό, γιατί ακριβώς τα δημόσια οικονομικά μάς το επιτρέπουν, γιατί ακριβώς τα στέρεα οικονομικά θεμέλια είναι αυτά που από αποτελούν τη βασική προϋπόθεση».