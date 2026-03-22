Τραγωδία εκτυλίχθηκε το χθεσινό Σάββατο (21/03) στα κατεχόμενα, αφού σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο 2χρονος Εμμανουήλ Νσικάκ Ντέιβιντ απέβιωσε, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρουν οι «αρχές» στα κατεχόμενα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Μαρτίου, όταν ο Εμμανουήλ έπεσε από ύψος 13 μέτρων σε πλακόστρωτη επιφάνεια, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει ο τραυματισμός τους.





Το 2χρονο αγόρι βρισκόταν υπό νοσηλεία μέχρι χθες όπου και υπέκυψε στα τραύματα του.





Η «αστυνομία» συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του θανάτου του.



Πηγή: Yeni Duzen







