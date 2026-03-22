Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι, όπου το κτήριο κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.



Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.





Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν άτομα μέσα στο κτήριο τη στιγμή της κατάρρευσης, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την έκβαση της επιχείρησης. Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιό κτίριο, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.







Πηγή: Πρώτο Θέμα



