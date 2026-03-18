Η τουρκική πλευρά επανέρχεται με αιχμηρή ρητορική για ζητήματα δικαιοδοσίας στην ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το Υπουργείο δήλωσε: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά κατά καιρούς εγείρει παρόμοια ζητήματα, προκαλώντας σύγχυση δικαιοδοσίας, με σκοπό να αγνοήσει τα δικαιώματα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» έχει εκδώσει αντι-NOTAM, η οποία ακυρώνει την προαναφερθείσα NOTAM. Η NOTAM που εκδόθηκε από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση είναι άκυρη», υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Μήνυμα για την ασφάλεια των Τ/Κ

Η Άγκυρα συνδέει τις εξελίξεις με τη συνολική ασφάλεια της Κύπρου, προβάλλοντας τον ρόλο της ως εγγυήτρια δύναμη.

Όπως αναφέρεται, «επιπλέον, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση στη Νότια Κύπρο έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί. Ως εγγυήτρια χώρα, η χώρα μας συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», αλλά ολόκληρου του νησιού. Η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» είναι ακλόνητη. Δεν διστάσαμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μας παρέχονται από το καθεστώς του εγγυητή μας και δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε και στο μέλλον».