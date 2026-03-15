Συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν είχε ο διοικητής των Τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγός Metin Tokel, στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιεί στην κατεχόμενη Κύπρο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο διοικητής των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής στην Κύπρο, αντιστράτηγος Sebahattin Kılınç, καθώς και ο διοικητής της λεγόμενης «Διοίκησης Δυνάμεων Ασφαλείας» (ΔΔΑ), υποστράτηγος İlker Görgülü.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την παρουσία των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα κατεχόμενα και την κατάσταση στην περιοχή.







