Με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, συναντήθηκε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο παράνομης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Τούρκος αξιωματούχος στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το Σάββατο, ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης συνεργάτες του Τ/κ ηγέτες, ενώ πραγματοποιήθηκε και εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Νωρίτερα, ο Κ. Έρσοϊ έφτασε στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, όπου τον υποδέχθηκε ο Φικρί Αταόγλου, ο οποίος κατέχει τη θέση του «αναπληρωτή πρωθυπουργού» και «υπουργού» τουρισμού, πολιτισμού, νεολαίας και περιβάλλοντος στα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ