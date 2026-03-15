Αποτελεί χρέος μας να μην αποδεχθούμε ποτέ την τουρκική κατοχή ως κανονικότητα, είπε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, στον επιμνημόσυνο λόγο του για τον Θεόφιλο Γεωργιάδη, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα.

«Η αληθινή τιμή για τον τεθνεώτα είναι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό που αντιπροσώπευε, τις αρχές και αξίες, για τις οποίες θυσιάστηκε. Αποτελεί χρέος μας να μην αποδεχθούμε ποτέ την τουρκική κατοχή ως κανονικότητα. Να πολεμήσουμε με αποφασιστικότητα τον μιθριδατισμό και τη λήθη», είπε.

Ο Υφυπουργός είπε ότι ο Θεόφιλος Γεωργιάδης υπήρξε η ζωντανή συνείδηση της Κύπρου. «Φωνή ανυπότακτη σε εποχές που πολλοί προτιμούσαν τη σιωπή. Αρνούνταν να εξοικειωθεί με την κατοχή της πατρίδας μας από τον τουρκικό στρατό, αλλά και την καταπίεση που υφίσταται ο κουρδικός λαός, επίσης από το τουρκικό κράτος», είπε.

Εργαζόμενος στον κλάδο τουρκικών θεμάτων στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, συνέβαλε παντοιοτρόπως με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, πρόσθεσε.

«Ο Θεόφιλος ασπάστηκε από νωρίς την ορθή προσέγγιση: ότι, δηλαδή το Κυπριακό δεν είναι μια ακόμα πολιτική εκκρεμότητα, ούτε μια ασήμαντη τοπική διένεξη. Είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, παραβίασης δικαιωμάτων, βεβήλωσης μνήμης», ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης.

Συνακόλουθα, σημείωσε, «κατά τη δική του βαθιά πεποίθηση, ο αγώνας μας δεν μπορούσε να μείνει στα στενά όρια του νησιού μας. Πίστευε πως η Κύπρος όφειλε να αναγνωρίζει τον εαυτό της σε κάθε αδικημένο λαό, σε κάθε άνθρωπο που στερείται ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Ήταν οραματιστής και θεωρούσε ότι όποιος υπερασπίζεται αληθινά την πατρίδα του, οφείλει να αναγνωρίζει το δίκαιο παντού, όπου αυτό καταπατείται».

Αναπόδραστα, ο Θεόφιλος Γεωργιάδης ήταν ιδρυτικό και ηγετικό στέλεχος της Επιτροπής Αλληλεγγύης στο Κουρδιστάν, ταυτίστηκε και στήριξε ενεργά τον αγώνα των Κούρδων για αυτοδιάθεση. "Λόγω της δράσης του, κατέστη επικίνδυνος για όσους υπηρετούσαν τη βία, τον φόβο και τη σιωπή", είπε.

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Γεωργιάδη, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι «ήταν ένα χτύπημα που ήθελε να σπείρει τρόμο και να φιμώσει τη στεντόρεια φωνή του Θεόφιλου», αλλά εκείνο που κατάφεραν οι δολοφόνοι «ήταν μόνο η φυσική του φθορά. Οι ιδέες του, οι σκέψεις και οι οραματισμοί του δεν θα χαθούν ποτέ. Ζουν στις καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων που δεν συμβιβάζονται με την κατοχή και τη σκλαβιά», είπε.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης «ο καλύτερος φόρος τιμής στον Θεόφιλο δεν είναι να τον μνημονεύουμε μόνο μία φορά τον χρόνο. Η αληθινή τιμή για τον τεθνεώτα είναι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό που αντιπροσώπευε, τις αρχές και αξίες, για τις οποίες θυσιάστηκε».

«Αποτελεί χρέος μας να μην αποδεχθούμε ποτέ την τουρκική κατοχή ως κανονικότητα. Να πολεμήσουμε με αποφασιστικότητα τον μιθριδατισμό και τη λήθη», είπε, προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε, λοιπόν, με αταλάντευτο βήμα να αγωνιζόμαστε για απελευθέρωση της Κύπρου μας, χωρίς τουρκικά στρατεύματα, εγγυήσεις και εποίκους, χωρίς αναχρονισμούς που προσβάλλουν το κράτος μας και την αξιοπρέπεια του λαού μας».



Πηγή: ΚΥΠΕ