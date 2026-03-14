Προβλήματα και υλικές ζημιές προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι που πλήττουν τις τελευταίες ώρες τα κατεχόμενα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με αναφορές στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, στον οδικό άξονα κατεχόμενης Λευκωσίας – Κερύνειας, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπογαζίου, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν φθορές σε φωτεινούς σηματοδότες. Ένα από τα φανάρια αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στη διασταύρωση, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης από τα αρμόδια συνεργεία.

Παράλληλα, ζημιές καταγράφηκαν και στο στάδιο στο κατεχόμενο Κιόνελι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Λόγω των ισχυρών ριπών του ανέμου, τα προστατευτικά συρματοπλέγματα περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, και συγκεκριμένα πίσω από τους πάγκους των ομάδων, υποχώρησαν και έγειραν.

Η «μετεωρολογική υπηρεσία» στα κατεχόμενα έχει εκδώσει σχετική προειδοποίηση, σημειώνοντας ότι οι βόρειοι και ανατολικοί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Η ταχύτητα των ανέμων αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 62-74 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές η ένταση ενδέχεται να αγγίξει και τα 8 μποφόρ.

Επιπλέον, εκδόθηκε σύσταση για αυξημένη προσοχή το επόμενο διάστημα, λόγω ενδεχόμενου κινδύνου για τοπικές πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και πτώσεις κεραυνών.



Διαβάστε επίσης: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Δέντρο έπεσε πάνω σε όχημα εν κινήσει (ΒΙΝΤΕΟ)