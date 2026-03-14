Τη σύσταση δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για το θέμα του χαλουμιού προτείνει ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Τουφάν Έρχιουρμαν, εκφράζοντας την ετοιμότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς για συνεργασία στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Με αφορμή τις δυσκολίες στην καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, ο κ. Έρχιουρμαν ζητά παράλληλα να προχωρήσουν άμεσα οι υπογραφές για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι στα κατεχόμενα στο πλαίσιο της κατοχύρωσης του κυπριακού τυριού.

Σε γραπτή του τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τ/κ ηγέτης σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά το ζήτημα του αφθώδους πυρετού. Όπως αναφέρει, στις δηλώσεις που γίνονται από πλευράς της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει συνεχής αναφορά στα κατεχόμενα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα διενεργήθηκαν έγκαιροι και ταχείς εμβολιασμοί και προσθέτει ότι, όταν προέκυψε ανάγκη, παραχωρήθηκαν εμβόλια και στις ελεύθερες περιοχές.

Αναφορικά με το χαλλούμι, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη των ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε δέσμευση για διευθέτηση του ζητήματος μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. «Εμείς θέλουμε να ελεγχθούμε», σημειώνει, καλώντας την Κυβέρνηση να βάλει τις απαραίτητες υπογραφές.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η πρόταση για σύσταση δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για το χαλλούμι προήλθε από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Σημειώνει επίσης την ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση παρόμοιων κινδύνων στον γεωργικό τομέα, δηλώνοντας ανοιχτός σε κάθε είδους συνεργασία.

Καταλήγοντας, ο κ. Έρχιουρμαν ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει «να σταματήσει να χρησιμοποιεί την τ/κ πλευρά ως δικαιολογία» για να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις στο εσωτερικό της, και να επικεντρωθεί στις ευθύνες της με βάση τις προτάσεις που έχουν τεθεί, ώστε να γίνει το καλύτερο για ολόκληρο το νησί.



Πηγή: ΚΥΠΕ