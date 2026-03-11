Ισχυρά μηνύματα τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και για την Τουρκία έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν ενόπιων των Βουλευτών του ΑΚΡ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.



Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει βλέψεις στα εδάφη άλλων κρατών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε απειλή.

«Όποιος απλώσει χέρι στην Τουρκία, θα καεί το χέρι του. Όποιος απλώσει τη γλώσσα του εναντίον της Τουρκίας, θα καεί η γλώσσα του», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε βλέψεις στην κυριαρχία καμίας χώρας, αλλά αν κάποιος βάλει στο στόχαστρο τα εδάφη μας και αναζητά περιπέτειες, δεν θα διστάσουμε να του πούμε “ελάτε στο πεδίο”».





"Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim olursa olsun hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok ama topraklarımıza göz diken ve macera arayan olursa ona da 'hodri meydan' demekten çekinmeyiz. pic.twitter.com/dGdI287DfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2026

Αναφορά στην Κύπρο και την ιστορία της Τουρκίας

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι όποιος θέλει να κατανοήσει τον χαρακτήρα της Τουρκίας και του τουρκικού λαού «πρέπει να κοιτάξει την Κύπρο, τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και τη νίκη της Καλλίπολης».

«Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα. Αυτό το έθνος δεν είναι ένα συνηθισμένο έθνος», είπε, επιχειρώντας να τονίσει τον ιστορικό και στρατηγικό ρόλο της χώρας του.





"Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet, sıradan bir millet değildir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, İstiklal Harbi'mize baksın, Çanakkale Zaferi'mize baksın. pic.twitter.com/IeIHoNJCOk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2026

Προειδοποίηση για θρησκευτικές εντάσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης για προσπάθειες υποκίνησης θρησκευτικών και εθνοτικών εντάσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Βλέπουμε να υποδαυλίζεται ο σεχταρισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αναθερμαίνονται παλιές διαμάχες αιώνων. Καλώ τον λαό μας και όλους τους αδελφούς μας στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», σημείωσε.

Τόνισε ακόμη ότι οι λαοί της περιοχής, Σιίτες, Σουνίτες, Άραβες, Τούρκοι, Κούρδοι και Πέρσες, έχουν ζήσει μαζί για αιώνες και «θα συνεχίσουν να ζουν μαζί και μετά τους πολέμους».



Κάλεσμα για αποκλιμάκωση

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η σύγκρουση πρέπει να σταματήσει πριν επεκταθεί.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει πριν κλιμακωθεί και βάλει ολόκληρη την περιοχή στη φωτιά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα ενεργεί με ιδιαίτερη προσοχή ώστε «να προστατεύσει την Τουρκία από τη φωτιά που περιβάλλει την περιοχή».



Διαβάστε επίσης: Ο Ναφτάλι Μπένετ προειδοποιεί για πιθανή συμμαχία ριζοσπαστικού Ισλάμ-Τουρκίας