Σε μια έντονη συνέντευξη στο Bloomberg Brief, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, εξέφρασε ανησυχίες για την πιθανή δημιουργία μιας νέας συμμαχίας ριζοσπαστικού Ισλάμ υπό την ηγεσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Η δημοσιογράφος του Bloomberg ρώτησε τον Μπένετ για τον κίνδυνο περαιτέρω αντιπαράθεσης με την Τουρκία δεδομένων των πρόσφατων αναχαιτίσεων ορισμένων πυραύλων που κατευθύνονταν προς την τουρκική επικράτεια.



«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο Ερντογάν δεν θα δημιουργήσει μια νέα συμμαχία ριζοσπαστικού Ισλάμ, σουνιτικής εκδοχής, δηλαδή έναν άξονα μεταξύ του ιδίου, του Τζολάνι, του Κατάρ και της Χαμάς» απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός και τόνισε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες το σιιτικό ριζοσπαστικό Ισλάμ. Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα επιλέξει να προωθήσει τον τρόμο και τον ισλαμισμό. «Εξαρτάται από την Τουρκία τελικά. Αν επιδιώκουν την ειρήνη, εμείς σίγουρα θέλουμε ειρήνη. Αλλά αν προσπαθήσουν να μας περικυκλώσουν με τρόμο, δεν θα μείνουμε άπραγοι», πρόσθεσε.







Reporter: Is there a risk of further Israeli confrontation w/ Turkey, based on comments that you said in the past?



Naftali Bennett: "Well, we need to ensure that Erdogan doesn't create a new alliance of radical Islam…meaning an axis between himself, Jolani, Qatar, and Hamas." pic.twitter.com/thREXhWl9u — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) March 11, 2026

