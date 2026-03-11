Σε άρθρο γνώμης της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ γίνεται αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Κύπρο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η ένταση που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν επαναφέρει παλιά γεωπολιτικά ζητήματα στην περιοχή, ενώ κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τα γεγονότα, ιδιαίτερα μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Το άρθρο αναφέρεται επίσης στην παρουσία δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί, στις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου και στην αντίδραση της Τουρκίας με την ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στα κατεχόμενα.

Ολόκληρο το άρθρο της Χουριέτ: «Οπορτουνισμός της Κύπρου»

Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα όπου μικρές σπίθες στη Μέση Ανατολή μετατράπηκαν σε συγκρούσεις και οι συγκρούσεις σε περιφερειακούς πολέμους.

Ο πόλεμος που άνοιξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στην περιοχή μας αφορά πολύ περισσότερο.

Γιατί σε τέτοιες περιόδους παλιά ζητήματα κατεβαίνουν από τα σκονισμένα ράφια και μπορούν να αναζωπυρωθούν ξανά με τις σπίθες του πολέμου.

Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από την Κύπρο θυμίζουν ακριβώς αυτή την κατάσταση.

Η Κύπρος είναι ένα από τα παγκόσμια προβλήματα που άφησε πίσω της η αποικιακή πολιτική «διαίρει και βασίλευε» της Βρετανίας.

Την ίδια κακή κληρονομιά μπορούμε να δούμε σήμερα στην Παλαιστίνη, στη σύγκρουση Πακιστάν-Ινδίας, στη Νιγηρία, στα Φώκλαντ και σε πολλά άλλα μέρη.

Όταν η Βρετανία εγκατέλειψε την Κύπρο το 1960, συνέχισε να διατηρεί τις βάσεις της στη Δεκέλεια και στο Ακρωτήρι.

Μην σας ξεγελά η λέξη «βάση». Αυτές οι δύο στρατιωτικές περιοχές καλύπτουν περίπου το 3% του νησιού και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να θεωρούνται βρετανικό έδαφος.

Την ώρα που η Βρετανία ανακοίνωνε ότι επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της, σημειώθηκε επίθεση με drone από το Ιράν στο Ακρωτήρι.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι προκλήθηκαν μόνο μικρές ζημιές στη βάση.

Ωστόσο από εκείνη τη στιγμή η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε με αξιοσημείωτο τρόπο να αξιοποιήσει πολιτικά το γεγονός.

Κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να τους προστατεύσει και εξέφρασαν παράπονα στον Βρετανό Υπουργό Άμυνας John Healey, ο οποίος επισκέφθηκε τις βάσεις.

Παράλληλα κάλεσαν και την Ευρώπη να στηρίξει την Κύπρο.

Ενώ η βρετανική κυβέρνηση ανέπτυσσε στις βάσεις μαχητικά F-35 και Eurofighter Typhoon και δύο πολεμικά πλοία ετοιμάζονταν να μεταβούν στην Κύπρο, ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron έφτασε επίσης στο νησί.

Σε ομιλία του δήλωσε:

«Η άμυνα της Κύπρου είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για τη χώρα σας, αλλά και για τον γείτονά σας, τον εταίρο και φίλο σας την Ελλάδα, καθώς και για τη Γαλλία και συνεπώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Φυσικά δεν έκανε καμία αναφορά στους Τούρκους που αποτελούν τη μισή πλευρά του νησιού. Δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μία από τις πιο λανθασμένες αποφάσεις στην ιστορία της όταν, παρά το «όχι» των Ελληνοκυπρίων στο Σχέδιο Ανάν, ενέταξε μονομερώς την ελληνοκυπριακή πλευρά ως μέλος και άφησε εκτός τους Τουρκοκύπριους.

Σήμερα φαίνεται ότι ακόμη και η επίθεση με ιρανικό drone δεν θα διορθώσει αυτή τη μυωπική στάση της Ευρώπης απέναντι στην Κύπρο.

Η ανάπτυξη από την Τουρκία έξι F-16 και συστημάτων αεράμυνας στο ψευδοκράτος (ΤΔΒΚ) πρέπει να διαβαστεί και σε αυτό το πλαίσιο.

Είναι ένα μήνυμα προς όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στην Κύπρο ότι οι Τούρκοι του νησιού δεν είναι μόνοι.

Ωστόσο, αν δει κανείς την εικόνα από μεγαλύτερη απόσταση, το τοπίο είναι κάπως ανησυχητικό.

Αν η επίθεση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν τελειώσει τόσο γρήγορα όσο λέει ο Donald Trump, τότε δεκάδες προβλήματα της Μέσης Ανατολής που έχουν σβήσει αλλά δεν έχουν λυθεί μπορεί να επιστρέψουν στο προσκήνιο.