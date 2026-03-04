Ενέργειες πέραν των δυνατότητων της κάνει η «ε/κ διοίκηση» υποστήριξε ο «πρόεδρος της βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ - αναφερόμενος στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - λέγοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το ψευδοκράτος.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή σήμερα, ανέφερε ότι το ψευδοκράτος μπορεί πλέον να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στην περιφερειακή ειρήνη. Μια ισχυρή «τδβκ» όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, είναι τόσο η προσδοκία της Τουρκίας, όσο και η ανάγκη του τουρκικού κόσμου, είπε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συναντήσεις του στη Άγκυρα με τον Πρόεδρο της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας συζητήθηκαν οι «διακοινοβουλευτικές» σχέσεις καθώς και θέματα ασφάλειας. Στο δείπνο ιφτάρ στην Άγκυρα, στο οποίο παρευρέθηκαν βετεράνοι και υπουργοί, συνέχισε, τονίστηκε η αδελφοσύνη «μεταξύ των δύο χωρών».

Η αντιπαράθεση Ισραήλ – Ιράν, πρόσθεσε ο κ. Όζτουρκλερ, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τις περιφερειακές ισορροπίες και αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο σημείο καμπής στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο τάσσεται υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ μέσω των βάσεων του, η ε/κ διοίκηση ενεργεί σαν δορυφόρος του Ισραήλ και το Ιράν στοχεύει βρετανικές βάσεις, έχει θέσει άμεσα το νησί σε κίνδυνο» ισχυρίστηκε. Πρόσθεσε ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ασφαλείας στα κατεχόμενα και συζητήθηκε η διαχείριση κρίσεων και ο συντονισμός με την Τουρκία.

Οι μονομερείς συμφωνίες ανάπτυξης όπλων και συνεργασίας με το Ισραήλ αποκαλύπτουν τις φιλοδοξίες της ελληνοκυπριακής πλευράς, υποστήριξε, λέγοντας ότι το ψευδοκράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το ίδιο την ασφάλειά του. Ισχυρίστηκε δε ότι η παρουσία Τούρκων στρατιωτών και οι εγγυήσεις της Τουρκίας έχουν για άλλη μια φορά αποδείξει την αξία τους και θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την ειρήνη του «τ/κ λαού».

