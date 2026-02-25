Ο "δήμαρχος" της κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί χαιρέτισε την εισήγηση του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου αναφορικά με το άνοιγμα διόδου στο Καϊμακλί, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι εισήγηση για άνοιγμα διόδου στο Καϊμακλί έθεσε στον διαπραγματευτή της ε/κ πλευράς, Μενέλαο Μενελάου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και το θέμα το συζήτησε ο ίδιος κατά τον τελευταίο χρόνο με τον κ. Χαρμαντζί.

Στο μήνυμά του στα ΜΚΔ, το οποίο έγραψε στα τουρκικά και τα ελληνικά, ο "δήμαρχος" της κατεχόμενης Λευκωσίας γράφει ότι για πολύ καιρό προσπαθούν να αναπτύξουν κοινές ιδέες σε πολλά θέματα. Σήμερα, ανέφερε, "υποδέχτηκα με ικανοποίηση την πρόταση του αγαπητού μου φίλου, του δημάρχου της άλλης πλευράς της Λευκωσίας, για νέο σημείο διέλευσης στο Καιμακλί".

"Εμείς είμαστε παρόντες σε κάθε σημείο όπου μπορούμε να συναντηθούμε. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση στο θέμα των ηλιακών ενεργειακών σταθμών, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε νέες λύσεις στην νεκρή ζώνη, παράγοντας ενδιάμεσες φόρμουλες που θα ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες. Σε ό,τι αφορά την κοινή δράση σε αυτά τα ζητήματα, δεν θα διστάσουμε καθόλου" καταλήγει.

Διαβάστε επίσης: Προύντζος: Εισηγείται στον Ε/κ διαπραγματευτή δίοδο στο Καϊμακλί

Πηγή: ΚΥΠΕ