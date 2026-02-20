Θέματα που αφορούν την πορεία που ακολουθείται σχετικά με την λύση του κυπριακού προβλήματος και το μέλλον των Κερυνειωτών συζητήθηκαν σε συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερύνειας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωσή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κερύνειας αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση «επαναβεβαιώθηκε η βούληση για αγώνα για απελευθέρωση της Κερύνειας και όλης της κατεχόμενης Κύπρο και επιστροφή των εκτοπισθέντων πίσω στα σπίτια και τις περιουσίες τους».

Αναφέρεται περαιτέρω ότι κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε η συστράτευση όλων των οργανωμένων συνόλων της Κερύνειας μαζί με τους Δήμους και τις Κοινότητες της επαρχίας στον αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή της Κερύνειας και όλης της επαρχίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ