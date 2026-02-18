Επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απέστειλε ο «σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων εξωτερικού (ATCA)», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για το περιεχόμενο της πρόσφατης τοποθέτησης της Προσωπικής Απεσταλμένης του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον ισχυρισμό ότι αναπαράγει στερεότυπα που ευθύνονται για το αδιέξοδο στο Κυπριακό.

Στην επιστολή, η οποία υπογράφεται από τη συντονίστρια του συνδέσμου, Χατιτζέ Σαλίχ Κερίμγκιλ, γίνεται αναφορά στο δημοψήφισμα του 2004 και στο Κραν Μοντανά.

Στην επιστολή εκφράζεται δυσαρέσκεια για τη συνέχιση της χρήσης του όρου Κυπριακή Δημοκρατία από την κα Ολγκίν, χωρίς να «ασκείται κριτική» στη Λευκωσία. Ο σύνδεσμος προτάσσει την αξίωση για πολιτική ισότητα ως απόρροια της αρχής της αυτοδιάθεσης.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι παρά τη διάθεση του Τουφάν Έρχιουρμαν για διάλογο, η ελληνοκυπριακή πλευρά απορρίπτει την εκ περιτροπής προεδρία και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Στην επιστολή καταγράφονται επίσης παράπονα για ενέργειες που, κατά τον σύνδεσμο, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη. Μεταξύ αυτών, η φερόμενη άρνηση της ε/κ πλευράς για αθλητικές συναντήσεις παιδιών, η στάση στο θέμα των οδοφραγμάτων, καθώς και οι νομικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, οι οποίες ερμηνεύονται ως προσπάθεια καταστροφής της τουρκοκυπριακής οικονομίας.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος καλεί τον Αντόνιο Γκουτέρες να τηρήσει τη δέσμευση ότι «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά», ζητώντας να μην επαναληφθούν διαδικασίες του παρελθόντος και θέτοντας ως προϋπόθεση για λύση τη «δικαιοσύνη, την ισότητα και την αναγνώριση».

Πηγή: ΚΥΠΕ