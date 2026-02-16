Ανακοίνωση με σαφείς αιχμές εξέδωσε η σελίδα «Ιστορικές Μνήμες ΕΟΚΑ 1955-1959», με αφορμή πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του κωμικού Πάρη Ρούπου, στην οποία –όπως αναφέρεται– έγινε λογοπαίγνιο με αναφορά στον «Αττίλα».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο όρος «Αττίλας» δεν αποτελεί απλή λέξη, αλλά την κωδική ονομασία της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο, γεγονός που, όπως τονίζεται, κόστισε ζωές, άφησε πίσω του αγνοουμένους και πρόσφυγες και οδήγησε στη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.



«Ανοιχτό ιστορικό τραύμα»

Η σελίδα χαρακτηρίζει την εισβολή «ανοιχτό ιστορικό τραύμα» με νομικές, πολιτικές και ανθρώπινες διαστάσεις που παραμένουν ενεργές μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια σφαίρα απαιτεί επίγνωση και ευθύνη.

«Όταν η Ιστορία και οι εθνικές τραγωδίες μετατρέπονται σε επιφανειακό λεκτικό παιχνίδι, το αποτέλεσμα δεν είναι σάτιρα, αλλά απαξίωση της μνήμης και υποτίμηση της θυσίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Η ιστορική συνείδηση είναι χρέος»

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι δεν επιδιώκονται προσωπικές αντιπαραθέσεις, ωστόσο τονίζεται πως η διατήρηση της ιστορικής συνείδησης αποτελεί «στοιχειώδες χρέος απέναντι στους ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα της Ιστορίας».

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδης, επισημαίνεται όμως ότι ο σεβασμός προς την Ιστορία και τα θύματά της είναι «αδιαπραγμάτευτος».