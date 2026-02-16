To λεγόμενο «Μillet Camisi» (Τέμενος του Έθνους), το οποίο κατασκευάστηκε με δωρεά της Τουρκίας προς το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα, ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες του ενόψει του Ραμαζανιού και είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πιστούς μουσουλμάνους σύμφωνα με το Anadolu..

Το νέο τέμενος, που βρίσκεται στη κατεχόμενη Λευκωσία, κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης, άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του και κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού θα φιλοξενήσει προσευχές ταραβίχ και αναγνώσεις του Κορανίου. Με χωρητικότητα 2.250 ατόμων και αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από την οθωμανική-τουρκική ισλαμική παράδοση, προβάλλεται ως νέο σημείο αναφοράς για την κατεχόμενη Λευκωσία.

Ο «πρόεδρος» Θρησκευτικών Υποθέσεων του ψευδοκράτους, Χακάν Μοράλ, δήλωσε ότι όλες οι προετοιμασίες για τον μήνα του Ραμαζανιού έχουν ολοκληρωθεί, υπογραμμίζοντας πως το τέμενος θα λειτουργήσει ως χώρος λατρείας αλλά και «πνευματικής ανανέωσης» για τους πιστούς. Όπως ανέφερε, το Ραμαζάνι αποτελεί περίοδο «καλλιέργειας της ψυχής» και κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στις συλλογικές προσευχές.





Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη γεωγραφική θέση του τεμένους, καθώς βρίσκεται σε συνοριακή περιοχή, γεγονός που – όπως σημειώθηκε – του προσδίδει συμβολικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τέμενος αποτελεί «σφραγίδα» ισλαμικής παρουσίας, ενώ αναφέρθηκε και σε επισκέπτες από τη νότια πλευρά που το αντικρίζουν πρώτο κατά την είσοδό τους.

Ο Μοράλ εξέφρασε ευχαριστίες προς την Τουρκία για τη στήριξη και χαρακτήρισε το έργο μέρος ενός ευρύτερου συγκροτήματος που περιλαμβάνει το «προεδρικό» μέγαρο, τη «βουλή», το «ανώτατο δικαστήριο» και τον «εθνικό κήπο». Παράλληλα, τόνισε ότι το τέμενος διαθέτει σύγχρονες υποδομές και είναι πλήρως έτοιμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πιστών κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.