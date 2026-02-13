Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδίδεται σε κούρσα εξοπλισμών, μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι η Λευκωσία «ασκεί κάθε είδους πίεση» για να «βαλτώσει την οικονομία της τδβκ» και να «φέρει τον λαό σε δύσκολη θέση». Αναφέρθηκε στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, λέγοντας ότι τα τρία κράτη «μπήκαν σε κούρσα εξοπλισμών».

Ο κ. Ουστέλ είπε πως «ο Τουρκοκύπριος δεν είναι μόνος» και ότι «στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα πατρίδα, η Δημοκρατία της Τουρκίας», προσθέτοντας πως θα απαντήσουν «με την ίδια ένταση».

Στη συνάντηση με τον κ. Γιλμάζ συζητήθηκαν έργα υποδομής στα κατεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής του «νοσοκομείου» στην κατεχόμενη Λευκωσία και της κατασκευής νέου νοσοκομείου 320 κλινών. Το νέο "πρωτόκολλο δημοσιονομικής συνεργασίας" για το 2026 αναμένεται να υπογραφεί τον Μάρτιο.

Ο κ. Ουστέλ επανέλαβε τη θέση περί «δύο κρατών» ως λύσης του Κυπριακού, λέγοντας ότι «ο κόσμος αναγνωρίζει δύο λαούς και δύο κράτη».

Πηγή: ΚΥΠΕ