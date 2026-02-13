Ο διορισμός διαπραγματευτή για το Κυπριακό θα μπορούσε να γίνει μόνο με απόφαση της «βουλής», υποστήριξε ο λεγόμενος «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Ερτουγρούλογλου αμφισβήτησε την αυτόματη ανάληψη καθηκόντων διαπραγματευτή από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, επικαλούμενος το «κοινοβουλευτικό σύστημα» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Ερτουγρούλογλου, η διαδικασία του Κραν Μοντανά το 2017 οδήγησε στην κατάρρευση του μοντέλου ομοσπονδίας και έκτοτε η τουρκική πλευρά επιδιώκει λύση δύο κρατών με «κυριαρχική ισότητα». Υποστήριξε ότι οι διακοινοτικές συνομιλίες έχουν τερματιστεί οριστικά και πως οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θα πρέπει να διεξάγεται πλέον σε επίπεδο «κρατών».

Ο «υπεξ» ισχυρίστηκε ότι η ιδιότητα του διαπραγματευτή για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη δεν απορρέει από το «σύνταγμα», αλλά ήταν απόρροια της διαδικασίας του ΟΗΕ, η οποία πλέον θεωρείται από την πλευρά του λήξασα. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι εάν ο κ. Έρχιουρμαν πρόκειται να συνεχίσει να εκτελεί χρέη διαπραγματευτή, αυτό θα πρέπει να επικυρωθεί με σχετική απόφαση του «νομοθετικού σώματος».

Καταλήγοντας, ο κ. Ερτουγρούλογλου επέκρινε τη συμμετοχή του Ερχιουρμαν στις διαδικασίες υπό την ιδιότητα του ηγέτη της τ/κ κοινότητας, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή συντηρεί μια άνιση κατάσταση διεθνούς αναγνώρισης προς όφελος της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ