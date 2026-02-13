Ο κοινοτάρχης Τρικώμου Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας μίλησε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο και εξέφρασε το παράπονο του σχετικά με την υπόθεση Αϊκούτ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσφατα είπε πως «Πρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημα Ισραήλ για Αϊκούτ» για να εκτίσει εκεί την ποινή του. Ο κ. Χατζηβαρνάβας ζήτα να μάθει μέσω επιστολής, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από κ. Φυτιρή, γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση.

Αρχικά είπε ότι, «Όχι δυστυχώς και το λέω μετά λύπης μου δεν είχαμε καμία απάντηση ούτε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, δεν είχαν την καλοσύνη να μας πουν γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο σφετεριστής. Χωρίς να μας πουν τίποτα τον άφησαν».

Συνέχισε λέγοντας ότι «αφήνει εκτεθειμένους τους πρόσφυγες. Αναιρεί την αρχική απόφαση της κυβέρνησης να τον κυνηγήσει και ταυτόχρονα λέει στους πρόσφυγες πως δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορούμε να σας προστατεύσουμε, άρα ξεπουλάτε τις περιουσίες σας. Έτσι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθούν οι περιουσίες».

Παράλληλα, είπε ότι αυτή η απόφαση «στέλνει λανθασμένα μηνύματα στους επίδοξους σφετεριστές. Τους λέει κοιτάξτε, μπορεί να σας κυνηγήσουμε στην αρχή αλλά μετά θα σας αφήσουμε».

«Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό, ερωτώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλώ όλο το πολιτικό στερέωμα να ανταποκριθεί και να μιλήσει γι’ αυτό». Είπε χαρακτηριστικά.

Ο κοινοτάρχης χαρακτήρισε το ζήτημα ως εθνικό και θεσμικό.

Υποστήριξε ότι, «στερεί το δικαίωμα από αυτούς που έκανα αγωγές εναντίον των σφετεριστών, πότε θα δικαιωθούν. Ποιος θα δώσει πίσω τα κλεμμένα στους ιδιοκτήτες; Ο Κύριος Αϊκούτ είναι Τουρκοεβραίος. Τον στέλνει η Τουρκία εδώ για να δημιουργήσει τετελεσμένα σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού. Τον επιβραβεύουμε».

Καταλήγοντας ζήτησε να μάθει γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση. «Αν είναι για λόγους ανθρωπιστικούς και λόγοι υγείας, υπάρχουν άλλοι τόσοι λόγοι των προσφύγων που ζουν με τον καημένο της προσφυγιάς. Αν δεν απαντήσει ο Πρόεδρος, θα κινηθούμε με άλλα μέτρα. Μπορεί να κινηθούμε και εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ».

