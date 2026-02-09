Την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τηρήσει τη σύμβαση που υπέγραψε για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα καταγωγής τους επισήμανε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, σε σχέση με το αίτημα του Ισραήλ για μεταφορά στη χώρα του καταδικασμένου με ποινή φυλάκισης πέντε ετών, για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ. Ο κ. Φυτιρής απαντούσε σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε, στη Λευκωσία.

«Το Ισραήλ έχει αιτηθεί τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ για να εκτίσει την ποινή του εκεί. Έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία, ξέρουμε ότι είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το θέμα λόγω του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Για να είμαι ειλικρινής μέχρι σήμερα υπέγραψα δεκαπέντε τέτοια αιτήματα για άλλες χώρες. Όμως στην περίπτωση αυτή που είναι ιδιαίτερο το ζήτημα, σταθμίζονται όλοι οι παράγοντες για το δημόσιο συμφέρον» είπε ο Υπουργός.

Αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο από την πλευρά του Ισραήλ, συνέχισε «είναι ότι αναγνωρίζει τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Το δεύτερο, είπε, είναι ότι «έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία η οποία ανανεώθηκε που συστήνει στους Ισραηλίτες να μην αγοράζουν περιουσίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σε ελληνοκυπριακές περιουσίες».

Είπε επίσης πως «σε κάποιο σημείο πρέπει να ανταποκριθούμε, διαφορετικά θα έχουμε επιπτώσεις - όχι όμως στις σχέσεις μας με το Ισραήλ - διότι δεν τηρούμε μια συμφωνία που υπάρχει, αλλά και από όσους έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία».

Όσον αφορά την εναπομείνασα ποινή του Σιμόν Αϊκούτ, ο Κώστας Φυτιρής σημείωσε ότι «λόγω της ηλικίας του μπορεί να αποφυλακιστεί στο μισό της φυλάκισης. Οπότε, μιλούμε τώρα για το αν θα μείνει στη φυλακή για άλλους 6-8 μήνες. Οπότε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το δημόσιο συμφέρον για έξι μήνες φυλακής. Το σημαντικό είναι ότι έχει καταδικαστεί και το άλλο κράτος το, Ισραήλ, έχει αναγνωρίσει ότι η καταδίκη του έγινε για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ