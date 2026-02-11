Σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ιδίως το Κυπριακό προέβησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τούφαν Έρχιουρμαν και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, στη συνάντησή τους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κ. Έρχιουρμαν. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης, την οποία είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει, ενώ ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Συμπληρώνεται ότι ο Τ/κ ηγέτης επανέλαβε επίσης τη μακροχρόνια θέση του ότι "η άδικη και παράνομη απομόνωση που επιβάλλεται στον τουρκοκυπριακό λαό πρέπει να αρθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση".

Μετά τις συναντήσεις του, ο κ. Ερχιουρμάν θα επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 8.30 μ.μ., και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου όπου θα παρουσιάσει την αξιολόγησή του για τη συνάντηση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ