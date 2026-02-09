Έντονο προβληματισμό προκαλεί η αυξανόμενη κινητικότητα εταιρειών που προωθούν τουριστικά πακέτα και επενδυτικές ευκαιρίες στη κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, με ιδιαίτερη στόχευση στη σκανδιναβική αγορά.

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της TSS Travel Service Scandinavia, η οποία διαφημίζει οργανωμένη οκταήμερη πολιτιστική εκδρομή στο ψευδοκράτος. Το πρόγραμμα προβλέπει άφιξη μέσω Τουρκίας στο παράνομο αεροδρόμιο του Ερτζάν και διαμονή σε ξενοδοχεία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και την Κερύνεια. Στις προγραμματισμένες επισκέψεις περιλαμβάνονται η Λευκωσία, η αρχαία Σαλαμίνα, η οποία παρουσιάζεται ως «η μοναδική ρωμαϊκή πόλη της Σαλαμίνας» με αναφορές στο γυμνάσιο, το φόρουμ και τα ρωμαϊκά λουτρά, καθώς και η Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, η Αμμόχωστος, η Κερύνεια και το μοναστήρι του Μπελαπάις.

Σημειώνεται ότι στην ίδια την ιστοσελίδα της εταιρείας αναγνωρίζεται ρητά πως η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στο νησί και ότι μόνον η Τουρκία αναγνωρίζει το βόρειο τμήμα ως ανεξάρτητο κράτος, γεγονός που καταδεικνύει πλήρη επίγνωση του νομικού και πολιτικού καθεστώτος της περιοχής.

Παράλληλα, αυξημένη είναι και η δραστηριότητα εταιρειών ακινήτων που απευθύνονται σε Σουηδούς και άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Η ιστοσελίδα north-cyprus.se προωθεί αγορές κατοικιών και οργανώνει «visningsresor», δηλαδή ταξίδια επιτόπιας επίσκεψης για επιλογή ακινήτων. Αντίστοιχα, εταιρείες όπως η TEKCE και η Sunlife Homes διαφημίζουν διαμερίσματα και βίλες σε περιοχές όπως η Κερύνεια, το Esentepe, το Tatlisu και το Bahçeli, παρέχοντας καθοδήγηση σε ξένους επενδυτές για τη διαδικασία απόκτησης περιουσίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία γραφείου «εκπροσώπησης» της αποσχιστικής οντότητας στη Στοκχόλμη, υπό την ονομασία “KKTC Stockholm Temsilciliği – TRNC Stockholm Representative Office”, με παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γραφείο προβάλλεται ως «κρατική αρχή» και συνδέεται με το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» της αποσχιστικής διοίκησης.





Η δραστηριότητα αυτή, όπως και η ευρύτερη τουριστική και εμπορική προώθηση των κατεχομένων στη Σουηδία, είναι σε γνώση της Κυπριακής Πρεσβείας, στην οποία έχουν διαβιβαστεί σχετικά στοιχεία και σύνδεσμοι.



Το όλο ζήτημα θα έρπεπε να είχε χτυπήσει καμπανάκι στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, τον ΚΟΤ, όπως και την Πρεσβεία της Κύπρου στη Σουδία προκειμένου να αναχαιτιστούν αποτελεσματικά οι όποιες προσπάθειες της Άγκυρας για αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.