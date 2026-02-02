Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν, και ο αναπληρωτής του, Αντερέμι Αντεγιόκα, πραγματοποίησαν επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΕΒΚΑΦ στην κατεχόμενη Λευκωσία. Οι δυο αξιωματούχοι, συναντήθηκαν με τον «γενικό διευθυντή» της «διοίκησης βακουφίων Κύπρου», Καθ. Δρ. Μουσταφά Τουμέρ, και τον Μουφτή, Χακάν Μοράλ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προστασία της πολυπολιτισμικής και πολυθρησκευτικής δομής της Κύπρου, τη διατήρηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξή της για τις μελλοντικές γενιές. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της λειτουργίας του Τεμένους στα Κάτω Πολεμίδια για λατρεία, καθώς και οι επισκέψεις στο Τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Καθ. Δρ. Μουσταφά Τιουμέρ ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι επισκέπτονται το Τέμενος Χαλά Σουλτάν κυρίως κατά τις εορταστικές περιόδους και εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν επωφελές να αυξηθεί ο αριθμός των επισκέψεων. Σημείωσε ότι οι επισκέψεις από τις ελεύθερες περιοχές για θρησκευτικές τελετές προς τα κατεχόμενα εδάφη υπερβαίνουν τις 100 ετησίως και μίλησε για ανάγκη παρόμοιων πρακτικών και για τους Τουρκοκύπριους «στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης».

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ, Κασίμ Ντιάν, είπε ότι οι δραστηριότητες της «διοίκησης βακουφίων» συμβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη της κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

