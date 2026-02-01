Τη δημιουργία Μητρώου Καταγραφής Περιουσιών που βρίσκονται στα κατεχόμενα και ανήκουν σε Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής ανακοίνωσε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο της κοινής γνώμης όσο και πολύ περισσότερο των πολιτικών της χώρας.

Αρχικά στοχεύει στο να αποτυπωθεί με σαφήνεια ο αριθμός των Βρετανών πολιτών κυπριακής καταγωγής που έχασαν τις περιουσίες τους μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Απώτερος δε σκοπός είναι να ασκηθεί πίεση προς τη βρετανική Κυβέρνηση και τους Βρετανούς Βουλευτές για ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, οι απώλειες που υπέστη ο κυπριακός ελληνισμός μετά την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή παραμένουν τεράστιες. Η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το 36% του εδάφους και το 56% των ακτών του νησιού, ενώ περισσότεροι από 200.000 Κύπριοι εκτοπίστηκαν βίαια από τις εστίες τους, λέει η Ομοσπονδία μεταξύ άλλων. Παράλληλα σημειώνει πως «με όρους Ηνωμένου Βασιλείου αυτό θα ισοδυναμούσε με την κατοχή της Σκωτίας και τον εκτοπισμό ολόκληρου του πληθυσμού της καθώς επίσης και του πληθυσμού της Ουαλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και του Λονδίνου μαζί».

«Πάρα πολλοί Κύπριοι έφυγαν από τη ζωή χωρίς ποτέ να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την τραγωδία να συνεχιστεί», τονίζει ο Σύνδεσμος Επτακώμης Ηνωμένου Βασιλείου ενώ του Ριζοκαρπάσου υπογραμμίζει πως «δεν ήταν απλώς σπίτια που μας πήραν, ήταν ό,τι μας συνέδεε με τις οικογένειές μας, τους φίλους μας και τις κοινότητές μας».

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καρολής, επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με τις κατεχόμενες πατρογονικές εστίες.

«Καθώς περνάμε από γενιά σε γενιά, γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Θέλουμε να χτίσουμε αυτό το Μητρώο τώρα, πριν είναι αργά, ώστε να τεκμηριώσουμε την αδικία που υπέστησαν οι οικογένειές μας», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η νέα γενιά της διασποράς παραμένει προσηλωμένη στον αγώνα «για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο», σημειώνοντας πως, παρά το πέρασμα των δεκαετιών από την εισβολή, το αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει ζωντανό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν την ειδική ηλεκτρονική σελίδα που έχει δημιουργήσει τη Ομοσπονδία: https://cypriotfederation.org.uk/register-of-property/



