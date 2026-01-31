Απαράδεκτη θεωρεί το «υπουργείο εξωτερικών» του ψευδοκράτους την παράταση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών "χωρίς τη συγκατάθεση" της τουρκοκυπριακής πλευράς, ενώ αναφερόμενο στη λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας κάνει λόγο για "ένα αποδεδειγμένα ιστορικά ελαττωματικό μοντέλο".

Το «υπέξ» αναφέρει πως η "μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί" έγκειται στην ανάπτυξη "σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο υφιστάμενων κρατών με βάση την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς» και ζητά από τα μέλη του ΣΑ το ΟΗΕ να «επανεξετάσουν τα ξεπερασμένα ψηφίσματά τους και να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση βασισμένη στην ύπαρξη δύο λαών και δύο κρατών με ξεχωριστές κυρίαρχες βούλήσεις εντός των συνόρων τους».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπεξ» αναφέρει ότι σε μια εποχή κατά την οποία οι συζητήσεις για τη νομιμότητα γύρω από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών αυξάνονται, «η παράταση της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης από το Συμβούλιο Ασφαλείας χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς και παρ’ όλες τις αντιρρήσεις, βασισμένη στη μονομερή συγκατάθεση της νότιας Κύπρου, αποτελεί σοβαρό σφάλμα που αγνοεί την ύπαρξη και τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού».

Υποστηρίζεται επίσης ότι η μόνη βάση για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της ειρηνευτικής δύναμης «εντός των συνόρων της τδβκ μέχρι σήμερα ήταν η καλή πίστη και η εποικοδομητική στάση των αρχών». Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι «εντός των συνόρων της τδβκ, η κυριαρχία ανήκει στον τουρκοκυπριακό λαό και στο κράτος του, την τδβκ. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία μιας νόμιμης βάσης για τις δραστηριότητες της ειρηνευτικής δύναμης εντός των συνόρων της τδβκ, με τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής πλευράς, αποτελεί επείγουσα ανάγκη», προστίθεται.

Το «υπεξ» υποστηρίζει επίσης ότι η ΟΥΝΦΙΚΠ έχει μετατραπεί σε de facto προστάτη του status quo το οποίο όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ως μη βιώσιμο και πως (η δύναμη) δεν έχει εκπληρώσει τις θεμελιώδεις ευθύνες της για ουδετερότητα και δικαιοσύνη ούτε έχει επιδείξει την απαραίτητη επιμέλεια προς τούτο.

Ο ΟΗΕ, προστίθεται, τόσο σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας όσο και σε εκθέσεις, σε παραγράφους που αφορούν τις "δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής πλευράς συνεχίζει να αφήνει σκόπιμα τον δράστη ασαφή. Παρά τα γεγονότα επί του εδάφους και τις πληροφορίες που καταγράφονται από τον ΟΗΕ, η μη ρητή δήλωση ευθύνης ενισχύει την άποψη ότι οι υποχρεώσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς καθίστανται συστηματικά αόρατες και αποτελεί ένα νέο παράδειγμα της στάσης του ΟΗΕ που είναι ασύμβατη με την αρχή της ουδετερότητας. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο υπονομεύει την ακρίβεια των γεγονότων, αλλά τροφοδοτεί και την αδιαλλαξία των Ελληνοκυπρίων».

Το «υπεξ» ισχυρίζεται ότι η ε/κ πλευρά, η οποία διεκδικεί, όπως αναφέρει, την αποκλειστική κυριότητα του νησιού, στοχεύει να επεκτείνει την ηγεμονική της στάση πέρα από την ουδέτερη ζώνη. «Ο ΟΗΕ αποφεύγει να αποκαλύψει ρητά τις τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους στην ουδέτερη ζώνη και τις παραβιάσεις των συνόρων που διαπράττονται από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Συνεχίζει την προκατειλημμένη προσέγγισή του σε πολλά ζητήματα, όπως τα Βαρώσια, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις τεχνικές επιτροπές, τα Στροβίλια και ο δρόμο Πύλας – Άρσους», υποστηρίζει.

Θεωρεί δε απαράδεκτο ότι η εποικοδομητική προσέγγιση και οι συγκεκριμένες προτάσεις της τουρκικής πλευράς αγνοούνται από τον ΟΗΕ, και πως η πηγή των προβλημάτων αποκρύπτεται από αόριστες δηλώσεις.

«Δεδομένης αυτής της κατάστασης, η επιμονή σε ένα μοντέλο όπως η ‘διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία’, ένα αποδεδειγμένα ιστορικά ελαττωματικό μοντέλο, του οποίου οι θεμελιώδεις αρχές δεν έχουν ποτέ υιοθετηθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά, και η προσπάθεια να παρουσιαστούν οι ατελείωτες διαπραγματεύσεις ως διέξοδος -καταδικάζοντας τους Τουρκοκύπριους σε ένα απαράδεκτο status quo - αποτελεί μεγάλη αδικία και ασέβεια προς τον τουρκοκυπριακό λαό», σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

