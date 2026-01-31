Η Λευκωσία καλωσόρισε την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο ανανεώνονται οι όροι εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027 και χαιρέτισε τη σταθερή υποστήριξη του ΣΑ στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης, συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του σώματος.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σημειώνει ότι η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, με βάση τους όρους εντολής της, είναι απαραίτητη ενόσω συνεχίζεται η τουρκική κατοχή. «H Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής της», υπογραμμίζεται.

Με το ψήφισμα 2815/2026, αναφέρεται, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκκλησή του για ανάκληση όλων των τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων και για επαναφορά του status quo ante στα Στροβίλια και στη νεκρή ζώνη, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως "υπό το φως των συνεχιζόμενων παραβιάσεων που σημειώνονται από τον κατοχικό στρατό στη νεκρή ζώνη, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει η σημασία της έκκλησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για περιορισμό των εντάσεων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και οικοδόμησης εμπιστοσύνης".

Προσβλέπουμε στην ταχεία επάνοδο στις διαπραγματεύσεις για συνολική επίλυση του Κυπριακού, ως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

