Σε μια εποχή όπου η ιστορική αφήγηση γίνεται όπλο πολιτικής προπαγάνδας, η Τουρκία ετοιμάζει ακόμα μία κινηματογραφική παραγωγή που φαίνεται να στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικιστικής της ατζέντας. Η ταινία "Kıbrıs Türküsü" (Ο Κύπριος Τούρκος), σε σκηνοθεσία Özer Feyzioğlu και παραγωγή Coşkun Özer, πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026, εστιάζοντας σε μια μονόπλευρη απεικόνιση των γεγονότων στην Κύπρο από το 1957 έως το 1974.



Η πλοκή, όπως προκύπτει από τις επίσημες περιγραφές, ακολουθεί την ιστορία ενός δασκάλου ονόματι Ali, ο οποίος εγκαταλείπει το επάγγελμά του για να συμμετάσχει στην «αντίσταση» των Τουρκοκυπρίων ενάντια σε υποτιθέμενες «βιαιότητες» και «επιθέσεις» των Ε/κ. Η ταινία εστιάζει στην ίδρυση της Τουρκικής Οργάνωσης Αντίστασης (TMT), παρουσιάζοντάς την ως «ηρωική υπεράσπιση» ενός λαού που «απειλήθηκε με εξόντωση». Αυτή η αφήγηση, φυσικά, παραλείπει βολικά τις ελληνικές απώλειες, τις ενδοκοινοτικές συγκρούσεις και την τουρκική εισβολή του 1974, η οποία οδήγησε στην κατοχή του 37% του νησιού.



Ο σκηνοθέτης Özer Feyzioğlu, γνωστός από προηγούμενες παραγωγές όπως το "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", φαίνεται να συνεχίζει μια παράδοση τουρκικών ταινιών που χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο ως μέσο εθνικιστικής προώθησης. Σε δηλώσεις του, περιγράφει την ταινία όχι απλώς ως φιλμ, αλλά ως «κραυγή ενός λαού ενάντια στην εξόντωση», με αναφορές σε «μεγάλη αδικία» και "άσβεστη φλόγα ελευθερίας".



