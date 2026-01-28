Την επείγουσα ανάγκη μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα, βασισμένης στην ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, τηρώντας τις παραμέτρους του ΟΗΕ, τόνισε η Πρόεδρος το ΡΤΚ, Σίλα Ουσάρ Ιντζιρλί στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με την οποία σναντήθηκε χθες το απόγεμα στα γραφεία του κόμματος στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, η κ. Ιντζιρλί επέστησε την προσοχή στον επείγοντα χαρακτήρα μιας διαδικασίας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα, βασισμένης σε ψηφίσματα, παραμέτρους και συγκλίσεις του ΟΗΕ. Εξήγησε τη σημασία της αύξησης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της δημιουργίας ευνοϊκής πολιτικής ατμόσφαιρας για να είναι οι διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα.

Η διαρκής ειρήνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια στο νησί μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω διαλόγου, διαπραγμάτευσης και αμοιβαίας κατανόησης, ανέφερε η Πρόεδρος του ΡΤΚ προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στην αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και στις προσπάθειες της κ. Ολγκίν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Σε εξέλιξη η συνάντηση ΠτΔ - Ερχιουρμάν: «Τα τέσσερα θέματα είναι επιλυμένα»