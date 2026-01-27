Έντονο προβληματισμό για την πορεία του Κυπριακού εκφράζει ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Νεοφύτου σημειώνει ότι τα μηνύματα που προκύπτουν από τη συνάντηση «δεν είναι ενθαρρυντικά», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέου αδιεξόδου.

«Αν δεν κινηθούμε γρήγορα και χωρίς αγκυλώσεις, κινδυνεύουμε πάλι να εγκλωβιστούμε, με το μέλλον του Κυπριακού να καθίσταται πλέον εξαιρετικά αβέβαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφορά σε πολυμερή και οδοφράγματα

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπενθυμίζει ότι ήδη πριν από τη συνάντηση είχε εκφράσει την ευχή να ανοίξει ο δρόμος για νέα πολυμερή διάσκεψη, ενώ σημειώνει πως είχε εγκαίρως επισημάνει και στη Βουλή τη σημασία συγκεκριμένων κινήσεων καλής θέλησης.



Ο κ. Νεοφύτου συνόδευσε την ανάρτηση με βίντεο που λέει από το βήμα της Βουλής: «Θα του στειλω και ένα μηνυμα (σε ΠτΔ). Ας μην κολληγσει σε ένα οδοφραγμα γιατί ένα οδόφραγμα ενδεχομένως να ανοίξει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό»





pic.twitter.com/dih17lVnX6 — Averof Neofytou (@AverofCY) January 27, 2026








