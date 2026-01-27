Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μια πολύ καλή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ενημερώθηκε βεβαίως για τις επαφές της κας Ολγκίν μετά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο τον Δεκέμβριο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε την προσέγγισή του για την πορεία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, διατηρώντας και αξιοποιώντας βεβαίως πάντοτε το κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, προσέγγιση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί και αύριο στην κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουρμαν στην παρουσία της κας Ολγκίν, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει την πρότασή του μέσα από έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για το πώς μπορούν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, αυτή θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και για αυτό είναι αναγκαιότητα οι διαπραγματεύσεις να επαναρχίσουν το συντομότερο δυνατόν από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Ερωτηθείς αν η κα Ολγκίν αγνοεί αυτήν την προσέγγιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς στη δήλωσή της είπε ότι αύριο θα συζητηθεί η μεθοδολογία τεσσάρων σημείων του Τουφάν Ερχιουρμάν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όσον αφορά τα τέσσερα σημεία του κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόσο δημόσια όσο και στις συναντήσεις που είχε με τον κ. Έρχιουρμαν και στην παρουσία της κας Ολγκίν, έχει τοποθετηθεί με έναν τρόπο σαφή κατ’ επανάληψη. Το ίδιο θα πράξει. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, συγκεκριμένη προσέγγιση αν πραγματικά στόχος μας είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων- στόχος που ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ έχει παρουσιάσει, έχει υπογραμμίσει, ο στόχος ως προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται πως τα ΗΕ προσεγγίζουν τη μεθοδολογία του κ. Έρχιουρμαν, κάτι που αποτελεί εν μέρει κόκκινη γραμμή για την πλευρά μας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι για αυτόν τον λόγο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίες έχει κατ’ επανάληψη απαντήσει, τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε όσες προτάσεις, σωστές τοποθετήσεις είχε κάνει ο κ. Έρχιουρμαν. Να θυμίσω ότι είναι εδώ και μήνες πλέον που ο κ. Έρχιουρμαν έχει αναδειχθεί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Είναι η στιγμή της ειλικρινούς πολιτικής βούλησης. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα πρέπει ως προσέγγιση, ως επιθυμία, ως στόχος να διαφανεί με τον πλέον σαφή τρόπο και η αυριανή συνάντηση θα είναι μια ευκαιρία.

Εμείς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για ακόμα μια φορά, θα προσέλθει με τον ίδιο εποικοδομητικό τρόπο, με την ίδια εποικοδομητική στάση, παρουσιάζοντας την πρότασή του με έναν τρόπο σαφή για το πώς μπορούμε να οδηγηθούμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Ερωτηθείς πού έγκειται η διαφωνία στο θέμα της πολιτικής ισότητας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το ζήτημα της πολιτικής ισότητας έχει καταγραφεί στο τελευταίο ανακοινωθέν, το οποίο έχει συμφωνηθεί και έχει καταγραφεί με έναν τρόπο ξεκάθαρο και σαφή, με μια σημαντική αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Άρα, αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί και έχει καταγραφεί με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ταύτιση απόψεων των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά την πολιτική ισότητα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική ανάγνωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ούτε αποσπασματική ανάγνωση. Και αυτό το οποίο εμείς διατηρούμε, αυτό το οποίο εμείς προτάσσουμε και θα συνεχίσουμε να προτάσσουμε και όχι μόνο εμείς, αλλά και η διεθνής κοινότητα, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι η διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και με σαφήνεια αυτό θα το επαναλαμβάνουμε».

Ερωτηθείς αν στην αυριανή συνάντηση των δύο ηγετών στην παρουσία της κας Ολγκίν θα συζητηθούν πέραν από τη μεθοδολογία, και άλλα θέματα, ο Εκπρόσωπος απάντησε «προφανώς και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σας θυμίζω και τις σχετικές προτάσεις που εμείς έχουμε υποβάλει, οι οποίες έχουν συζητηθεί και στις διευρυμένες αλλά και στην κοινή συνάντηση. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θέλουμε να δούμε πρόοδο. Να σας θυμίσω επίσης ότι και στο κοινό ανακοινωθέν, στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές τον περασμένο Δεκέμβριο, αυτό που συμφώνησε και ο κ. Έρχιουρμαν είναι ότι δεν μπορούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είτε να υποκαταστήσουν είτε να αντικαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες. Και είναι αυτός που πρέπει να είναι ο στόχος μας. Σαφώς και η συζήτηση για την πρόοδο στα όποια Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θα οδηγήσουν στη δημιουργία εκείνου του κλίματος προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, παραμένει στόχος μας και αυτό το έχουμε αποδείξει πολλές φορές μέχρι σήμερα μέσα από αρκετές προτάσεις που έχουν κατατεθεί, που έχουν υποβληθεί σε όλα τα ζητήματα».

Ερωτηθείς πού υπάρχει κώλυμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν είχε προκύψει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια διαφοροποίηση από τη συζήτηση που είχαμε κάνει και στην τελευταία διευρυμένη, που είχε γίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτή η συζήτηση και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, εμείς έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν γίνει αποδεκτές. Είχε υποβληθεί και ένα σημείο διέλευσης για πεζούς, σας θυμίζω, για να μπορέσει να υπάρξει εκείνη η δημιουργία του θετικού κλίματος που θα αποτελέσει το εφαλτήριο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν έχει γίνει αποδεκτό μέχρι στιγμής. Να δούμε αύριο πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση και σε αυτό το ζήτημα και είμαστε βεβαίως έτοιμοι και απόλυτα προετοιμασμένοι να συζητήσουμε όλες αυτές τις πτυχές».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολγκίν εμφανίστηκε ενοχλημένη από την έλλειψη προόδου στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, χωρίς να αποδίδει όμως ευθύνη στη μια η στην άλλη πλευρά, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι θέσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το οποίο θα περιοριστώ να πω είναι ότι ακριβώς έχουμε δείξει κατά γενική ομολογία εποικοδομητική στάση και ενώπιον του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο μέσα από τις πολλές προτάσεις που έχουμε υποβάλλει αλλά και μέσα από την ίδια την προσέγγιση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προτάσεις που είχαν τεθεί και από την άλλη πλευρά. Κι αυτό το έχουμε αποδείξει και θα το αποδεικνύουμε διαρκώς. Κι εμείς θα θέλαμε να υπάρξει πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, και όπως ακριβώς αφορά και το ζήτημα της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, είναι εδώ που θα πρέπει να διαφανεί η ειλικρινής πολιτική βούληση και κατά πόσον ένας έκαστος έχει πραγματική βούληση για να υπάρξει πρόοδος και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση ανησυχεί ότι μετά και από τη σημερινή τοποθέτηση της κας Ολγκίν μπορεί να χρεωθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά οποιοδήποτε ενδεχόμενο αδιέξοδο και για τη μη σύγκληση της διευρυμένης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όσον αφορά ιδιαίτερα και συγκεκριμένα το ζήτημα της σύγκλησης της επόμενης διευρυμένης, είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και κατά τη διευρυμένη τον περασμένο Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αλλά και κατά την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Τατάρ στην παρουσία του ΓΓ των ΗΕ. Και είναι ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ που προανήγγειλε και στις δύο αυτές συναντήσεις τη σύγκληση επόμενης διευρυμένης συνάντησης και μάλιστα πριν το τέλος του 2025.

Εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να προσέλθουμε σε μια διευρυμένη συνάντηση, γιατί εξακολουθούμε και αυτό είναι και η δική μας προσέγγιση, όπως ακριβώς και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ότι η σύνθεση αυτής της διευρυμένης επιτρέπει τη συζήτηση επί θεμάτων ουσίας του Κυπριακού και είναι αυτό που επιδιώκουμε από την πρώτη μέρα. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε το αυτονόητο, τον διάλογο, την ανταλλαγή επιχειρημάτων, την παράθεση θέσεων, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε την ορθότητα των θέσεων και των επιχειρημάτων μας και βεβαίως του διεθνούς δικαίου, το οποίο προτάσσουμε διαρκώς. Δεν είναι η ώρα της επίρριψης ευθύνης και με έναν τρόπο πολύ νηφάλιο το πράττει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή, πολλές φορές παρακολουθώντας δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες γίνονται, γιατί ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει- και νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι ο κοινός παρονομαστής όλων μας- είναι η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να διαφανεί κατά πόσο είναι αυτός ο στόχος».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι ορισμένες θέσεις των ΗΕ κινούνται στα όρια του συμφωνημένου πλαισίου και πως αυτό ενισχύεται και με τις σημερινές δηλώσεις της κας Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι όροι εντολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και καθοδηγείται από αυτά τα ψηφίσματα, πόσω μάλλον ασφαλώς και η προσωπική του απεσταλμένη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, δεν μπορεί να υπάρξει καμία προσέγγιση, ούτε υπάρχει τέτοια προσέγγιση, η οποία να παρεκκλίνει στο παραμικρό από το συμφωνημένο πλαίσιο».

Σε ερώτηση αν η κα Ολγκίν ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάτι συγκεκριμένο από τις επαφές που είχε για το Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει γίνει μια γενική ενημέρωση, ιδιαίτερα και για την πρόσφατη επίσκεψή της στις Βρυξέλλες. Είχε συνάντηση με την κα Κάλας, αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».