Δεν είναι σε καμία περίπτωση σωστό να προσπαθούμε να πληρώσουν οι άνθρωποι το τίμημα για τα προβλήματα που προκύπτουν από την απουσία λύσης του Κυπριακού και να αντιμετωπίζουμε το περιουσιακό ζήτημα που αποτελεί μέρος του Kυπριακού, ως πρόβλημα που προκύπτει από τις ατομικές ενέργειες και συναλλαγές ανθρώπων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος σε "τελεσίδη απόρριψη" από γαλλικό δικαστήριο αιτήματος της ΚΔ για έκδοση Ιρανού πολίτη με «υπηκοότητα» ψευδοκράτους για υπόθεση σφετερισμού ε/κ γης στα κατεχόμενα.

«Η ευχή μου είναι, στο επόμενο διάστημα, να μην εκδηλωθούν τέτοιες προσεγγίσεις που επηρεάζουν αρνητικά το απαραίτητο κλίμα για μια λύση και να αντικατασταθούν από προσεγγίσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσανατολισμένες σε λύσεις», επεσήμανε.

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν πως χθες υπήρξε τελεσίδικη απόφαση γαλλικού δικαστηρίου σε σχέση με την υπόθεση αυτή και σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι μετά την αρχική απόρριψη της έκδοσης στην ΚΔ ενός ατόμου με επενδύσεις στα κατεχόμενα «με το σκεπτικό ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται/αναστέλλεται εντός των συνόρων της χώρας μας (ΣΣ: εννοεί το ψευδοκράτος) σήμερα, όλες οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και η απόφαση απόρριψης έχει καταστεί τελεσίδικη».

Ανέκαθεν, προσθέτει, έλεγε ότι το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο είναι ένα από τα έξι κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για συνολική λύση. Η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», συνεχίζει, είναι επίσης ένα "αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο που έχει συσταθεί για την αξιολόγηση αξιώσεων σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου".

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι δικαστήριο στην Aix-en-Provence της Γαλλίας απέρριψε χθες και την έφεση για την μη έκδοση του Ιρανού, Μπεχνταντ Τζαφάρι, ο οποίος σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι ζητήθηκε η έκδοσή του με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αδικήματα που τον κατηγορούσαν ότι διέπραξε μεταξύ 2015-2025 στο ψευδοκράτος, «δηλαδή στην περιοχή που δεν βρίσκεται υπό τον ντε φακτο έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας», όπως γράφει.

Ο Μπεχντάντ Τζαφάρι ανέφερε ότι το γαλλικό Εφετείο βάσισε την απόφασή του σε δύο ανεξάρτητους και οριστικούς λόγους: «Οι πρόσθετες πληροφορίες και τα έγγραφα που υπέβαλαν οι κυπριακές αρχές κατόπιν αιτήματος των γαλλικών δικαστικών αρχών κρίθηκαν ανεπαρκή και ασυνεπή όσον αφορά την αποκάλυψη του περιεχομένου, του πεδίου εφαρμογής και των συγκεκριμένων στοιχείων των φερόμενων πράξεων. Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν αποκλειστικά ποινικές κατηγορίες και δεν παρείχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον ορισμό του εγκλήματος ή/και τις αρχές της ποινής, εμποδίζοντας έτσι την αξιολόγηση του εγκλήματος βάσει του γαλλικού δικαίου», υποστήριξε.

Επιπλέον, πρόσθεσε ο Τζιαφάρι, το γεγονός ότι οι κατηγορίες που του προσήψαν οι αρχές της ΚΔ σαφώς έλαβαν χώρα στη «βόρεια Κύπρο, η οποία βρίσκεται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας και όπου δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης». Δεδομένου ότι το κεκτημένο της ΕΕ έχει ανασταλεί στα κατεχόμενα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 10 της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, συνήχθη το συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν οι νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του εντάλματος, σύμφωνα με τον Ιρανό.

Αναφερόμενος στην διαδικασία ο Τζιαφαρι είπε ότι η πλευρά της ΚΔ έθεσε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της αστικής φύσης της διαφοράς, της νομολογίας στην υπόθεση Δημόπουλου στο ΕΔΑΔ, ισχυρισμών για πολιτικά κίνητρα και ζητημάτων που σχετίζονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ωστόσο, το γαλλικό δικαστήριο δεν έκρινε απαραίτητο να αξιολογήσει αυτούς τους πρόσθετους ισχυρισμούς λόγω δύο βασικών λόγων που απαιτούν απόρριψη, ανέφερε.

Η Γαλλία, κατέληξε, δεν αποδέχτηκε το αίτημα έκδοσης της ΚΔ και όλα τα μέτρα δικαστικού ελέγχου για τον ίδιο ήρθησαν.



