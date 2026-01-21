Για «μονόπλευρη προσέγγιση» στο Κυπριακό που διαστρεβλώνει τα γεγονότα και αγνοεί τον τ/κ «λαό» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, την Τρίτη στο ΕΚ για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, λέγοντας ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, έσωσε - κατά τον ισχυρισμό του - το 1974 τον τ/κ «λαό» από τον αφανισμό κι αυτό το ιστορικό γεγονός «δεν μπορεί να αλλάξει με καμία ρητορική».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση σήμερα ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι ο τ/κ «λαός» έχει τη δική του βούληση, «κράτος» και «θεσμούς» κι αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αγνοηθεί. «Το βήμα που έκανε η εγγυήτρια Τουρκία το 1974 δεν ήταν κατοχή. Ήταν μια νόμιμη ειρηνευτική επιχείρηση που έσωσε τον τουρκοκυπριακό λαό από την εξόντωση. Αυτό το ιστορικό γεγονός δεν μπορεί να αλλάξει με καμία ομιλία που εκφωνείται από πολιτική πλατφόρμα» υποστήριξε.

Η αποδοχή της ε/κ πλευράς, ανέφερε, στην ΕΕ αγνοώντας τη βούληση των Τ/κ, διατάραξε την ισορροπία στο νησί και εξάλειψε το κίνητρο για λύση, λέγοντας ότι ενώ η ΕΕ λέει ότι είναι ουδέτερος παράγοντας στη λύση, αυτό δεν ταιριάζει με τις πρακτικές επί του εδάφους.

«Μια λύση στην Κύπρο είναι δυνατή μόνο εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά εγκαταλείψει τον ισχυρισμό της για αποκλειστική κυριαρχία και αποκλειστική εκπροσώπηση» είπε, επαναλαμβάνοντας ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στην Κύπρο είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή δύο κυρίαρχων, ισότιμων κρατών και δύο λαών με ισότιμο διεθνές καθεστώς.

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο «πρόεδρος της βουλής», που προέρχεται από το ΚΕΕ, Ζιγιά Όζτουρκλερ για την αναφορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε κατοχική Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαστρεβλώνει τις ιστορικές πραγματικότητες και δεν λαμβάνει υπόψη την βούληση των Τ/κ.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό πρόγραμμα του παράνομου «Μπαϊράκ» ο κ. Οζτουρκλερ είπε ότι αν η ΕΕ θέλει να διαδραματίσει ρόλο στη διαδικασία του Κυπριακού πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε κατά την περίοδο του Σχεδίου Ανάν το 2004.

Συμβούλεψε δε τους ηγέτες της ΕΕ να εγκαταλείψουν την «πολιτική του βαρελιού» (ΣΣ: να βλέπουν μέσα από τα βαρέλια της διαχωριστικής γραμμής στην Λευκωσία τα κατεχόμενα), λέγοντας ότι οι μονομερείς προσεγγίσεις που αγνοούν τη βούληση του τ/κ «λαού» δεν θα οδηγήσουν σε λύση.

Κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να διασχίσουν τα «σύνορα προς την τδβκ με τα πόδια» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - και αναφερόμενος στα κατεχόμενα, είπε ότι «στην βόρεια Κύπρο θα συναντήσουν μια φιλική προσέγγιση από έναν ειρηνικό και σύγχρονο λαό, πέρα από προκαταλήψεις». Πρόσθεσε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ανοιχτοί στον κόσμο και ότι η ΕΕ θα πρέπει να δει αυτό το γεγονός από πρώτο χέρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ