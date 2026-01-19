Έτοιμος για την συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, που θα έρθει στο τέλος του μήνα, δηλώνει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι το επιδιωκώμενο είναι να επιταχυνθεί η εργασία σε τεχνικό επίπεδο και η επίσκεψη της κ. Ολγκίν να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα με στόχο την δημιουργία ατμόσφαιρα λύσης.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα που – όπως είπε – απασχολούν τον δημόσιο διάλογο και τα οποία θέλησε να εξηγήσει, στο πλαίσιο της αρχης της διαφάνειας που, όπως είπε, ακολουθεί.

Ως προς το αν διακόπηκαν οι συνομιλίες, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο και οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται και το αίτημά του, στο πλαίσιο της προσέγγισής του που είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, είναι «να επιταχυνθεί η εργασία σε τεχνικό επίπεδο πριν από αυτή τη συνάντηση και η επίσκεψη της κ. Ολγκίν να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα με στόχο τη δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης».

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν λέει ότι τον ρωτάνε ποια είναι η άποψή του για το «τελετουργικό να βλέπουν μέσα από τείχος» με αφορμή την κυπριακή προεδρία της ΕΕ (ΣΣ: αναφέρεται στις επισκέψεις Ευρωπαίων και άλλων αξιωματούχων στην πράσινη γραμμή στο κέντρο της Λευκωσίας και στο ότι οι επισκέπτες κοιτούν στην κατεχόμενη πλευρά της πόλης μέσα από τα βαρέλια του τείχους). «Ειλικρινά, υπό τις σημερινές συνθήκες, όπως και να το βλέπω, δεν μπορώ να πω ότι το παίρνω πολύ σοβαρά ή ότι το βρίσκω πολύ σοβαρό. Μετά από δεκαετίες άλυτων ζητημάτων και ετών στασιμότητας, η δημιουργία ατμόσφαιρας λύσης στην Κύπρο και η επίτευξη της ίδιας της λύσης, είναι ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα!». Συνεχίζουμε τις επαφές και τις προσπάθειες με σοβαρότητα και υπομονή, σύμφωνα με τη βούληση του «λαού» μας για λύση, πρόσθεσε ο Τ/κ ηγέτης.

Για το ζήτημα των απευθείας πτήσεων, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι απευθείας πτήσεις είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτούς και δεν θα εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις τους σχετικά με αυτό. «Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αδιέξοδη επίλυση όλων των προβλημάτων που βιώνουμε στον τουρισμό. Αν υπάρχει η σκέψη ότι ‘δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε για τον τουρισμό εκτός αν υπάρχουν απευθείας πτήσεις’, δεν συμφωνώ με αυτή τη σκέψη», καταλήγει ο Τ/κ ηγέτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ