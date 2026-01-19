Ένα εκτενές βίντεο της τουρκικής πλατφόρμας GZT επαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση γύρω από την Κύπρο, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί μυστικού εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας ότι εντόπισε νέο οπλικό σύστημα που φέρεται να δοκιμάστηκε στο νησί. Το περιεχόμενο παρουσιάζεται ως προϊόν έρευνας ανοικτών πηγών και έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Η αφήγηση του βίντεο και η «ανάγνωση της σκιάς»

Με τον προκλητικό τίτλο «Βρήκαμε το όπλο που κρύβουν οι Ρωμιοί από τη σκιά του: Εναντίον ποιου προετοιμάζεται η Κύπρος;», το βίντεο ισχυρίζεται ότι μέσα από ανάλυση σκιάς σε πλάνα δοκιμαστικής βολής κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του τύπου και της θέσης του όπλου. Η προσέγγιση παρουσιάζεται ως τεχνική OSINT, με έμφαση στη λεπτομερή «αποκωδικοποίηση» εικόνων και χρόνων λήψης.

Στο επόμενο σκέλος, οι συντελεστές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν την ημέρα μεταφοράς του συστήματος, το σημείο όπου αυτό φέρεται να αναπτύχθηκε, καθώς και ένα ευρύτερο «κρυφό δίκτυο μεταφορών». Η έρευνα, σύμφωνα με το GZT, πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της ομάδας OSINT Türk, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση ανοικτών δεδομένων και πτήσεων.





Ελλάδα και Ισραήλ στο κάδρο των καταγγελιών

Το βίντεο δεν περιορίζεται στην τεχνική ανάλυση, αλλά προχωρά σε πολιτικούς και γεωπολιτικούς ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για στενή στρατιωτική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα και το Ισραήλ. Μάλιστα, γίνεται αναφορά σε σχέδιο δημιουργίας «κοινού στρατού» στο νησί και σε υποτιθέμενο «Σχέδιο Άμεσης Δράσης» μεταξύ των τριών πλευρών.

Αναδρομή στους εξοπλισμούς της τελευταίας δεκαετίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία δέκα χρόνια, οι οποίοι παρουσιάζονται ως μέρος μιας «επιθετικής στρατηγικής» με στόχο την Τουρκία και το κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Η προσέγγιση ακολουθεί σταθερά τη ρητορική περί περικύκλωσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχόλια συντακτών και διπλωματική ερμηνεία

Στο βίντεο παρεμβαίνουν ο ειδικός συντάκτης του GZT Φιράτ Τσελίκ και η απόστρατη διπλωμάτης Γκιουλρού Γκεζέρ, οι οποίοι ερμηνεύουν την κυπριακή αμυντική πολιτική ως στοιχείο ενός ευρύτερου περιφερειακού σχεδιασμού.



