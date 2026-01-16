Διαψεύδει τα δημοσιεύματα σχετικά με την «παραχώρηση υπηκοότητας» σε όσους αγοράζουν σπίτι στα κατεχόμενα ο «πρόεδρος» της τουρκοκυπριακής «ένωσης εργολάβων», Τζαφέρ Γκιούρτζαφερ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη πρόκληση και ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα από πλευράς τους.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Γκιούρτζαφερ απάντησε στους ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στον τουρκοκυπριακό Τύπο, σύμφωνα με τους οποίους Τούρκοι υπήκοοι που αγοράζουν κατοικία αξίας 150 χιλιάδων δολαρίων στο ψευδοκράτος, θα λαμβάνουν τη λεγόμενη «υπηκοότητα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιο μιας ανεπίσημης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων διαστρεβλώθηκαν και παρουσιάστηκαν σκόπιμα ως συνέντευξη. Παράλληλα, συνέδεσε τη χρονική συγκυρία των δημοσιευμάτων με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Αντιπροέδρου, Τζεβντέτ Γιλμάζ, στα κατεχόμενα.

«Η διαστρέβλωση και η παρουσίαση μιας χαλαρής συζήτησης ως συνέντευξη, ειδικά κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, αποτελεί σκόπιμη πρόκληση», ανέφερε. Καταλήγοντας, είπε πως «ούτε είχαμε κάποιο αίτημα σχετικά με την παραχώρηση "υπηκοότητας" σε όσους αγοράζουν σπίτι αξίας 150.000 δολαρίων, ούτε προβήκαμε σε κάποια δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

