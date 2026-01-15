Δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση από την πολιτική «της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος» που ακολουθείται στην Κύπρο, μια πολιτική που υποστηρίζεται και από τη «μητέρα πατρίδα, τη Δημοκρατία της Τουρκίας», ανέφερε ο «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία του συνδέσμου συνεργασίας Τουρκίας - Τουρκοκυπρίων. «Η στάση της Τουρκίας είναι πολύ σαφής και σωστή», ανέφερε.

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε στα κατεχόμενα αναφέρει ότι ο κ. Ερτουγρούλογλου είπε στη συνάντηση αυτή ότι το Κυπριακό είναι η «κοινή εθνική υπόθεση του τουρκικού έθνους», προσθέτοντας πως «η δύναμη της μητέρας πατρίδας μας είναι η δύναμή μας».

Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για να ακουστεί η φωνή του τ/κ «λαού», κατά την έκφρασή του.



Διαβάστε επίσης: Έρχιουρμαν: Οι πολιτικοί να είναι «φορείς λύσης» και όχι μέρος του προβλήματος





Πηγή: ΚΥΠΕ