Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άγκυρα, η οποία επέλεξε να απαντήσει με σκληρή γλώσσα, επαναφέροντας τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό και αμφισβητώντας ευθέως τον ρόλο της ΕΕ ως ουδέτερου παράγοντα.

Απόρριψη των όρων «κατοχή» και «εισβολή»

Σε πρώτο επίπεδο, η τουρκική πλευρά στοχοποιεί τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στις ομιλίες της εκδήλωσης για την ανάληψη της προεδρίας, θεωρώντας ότι διαστρεβλώνει την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα του νησιού.

«Σχετικά με τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Ελληνο-κυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου:

Απορρίπτουμε τη χρήση όρων όπως ‘κατοχή’, ‘εισβολή’ και ‘διαίρεση’ για την Κύπρο σε διάφορες ομιλίες που εκφωνήθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026, με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την ΕΔΝΚ. Οι προαναφερθέντες όροι δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με την ιστορική και παρούσα πραγματικότητα στο νησί», αναφέρει ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Η τουρκική ερμηνεία της «κατοχής»

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση μετατοπίζει το βάρος των ευθυνών στην Κυπριακή Δημοκρατία για την ‘κατοχή’ στο νησί.

«Η μόνη ‘κατοχή’ στο νησί προέρχεται από την κατάληψη των θεσμών του κράτους από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία παραβίασε ανοιχτά το Σύνταγμα και τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού το 1963».

Κατηγορίες κατά της ΕΕ

Η κριτική δεν περιορίζεται στη Λευκωσία, αλλά επεκτείνεται ευθέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατηγορείται για επιλεκτική ευαισθησία και πολιτική μεροληψία.

«Η στάση των αξιωματούχων της ΕΕ, η οποία αγνοεί την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ ακολουθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει».

Αμφισβήτηση του ρόλου της ΕΕ στο Κυπριακό

Η τουρκική πλευρά αμφισβητεί ανοιχτά, μάλιστα, τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η προεδρία αξιοποιείται ως εργαλείο πολιτικής πίεσης.

«Επιπλέον, σε αντίθεση με τις δημόσιες δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί, η κατάχρηση της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την ελληνοκυπριακή πλευρά από την αρχή για να παρουσιάσει μια διαστρεβλωμένη αφήγηση και μια αδιάλλακτη θέση σχετικά με το κυπριακό ζήτημα αποκαλύπτει γιατί η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ένας ουδέτερος και εποικοδομητικός παράγοντας στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.



