Με ενστάσεις που άπτονται της συνταγματικής αρχής της δίκαιης δίκης συνεχίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, με το Δικαστήριο να ορίζει ως επόμενη δικάσιμο την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου.

Κατά την σημερινή διαδικασία η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, επιχειρηματολόγησε σε σχέση με το αίτημά της για την προσθήκη επιπρόσθετων μαρτύρων κατηγορίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα και διαχειρίστηκε έγγραφα που στάλθηκαν στις γερμανικές αρχές.

Η κ. Ματθαίου υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή είναι αναγκαία για να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου όλη η ουσιαστική μαρτυρία, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα της κατηγορούμενης.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, ήγειρε ζητήματα σχετικά με την «ισότητα των όπλων». Ο κ. Αργυρού υποστήριξε ότι επιχειρείται η προσθήκη μαρτύρων χωρίς να αποκαλύπτεται η ουσία της κατάθεσής τους, αλλά με αόριστες παραπομπές σε ογκώδες υλικό (όπως USB, σκληρούς δίσκους και εκατοντάδες έγγραφα), το οποίο παραδόθηκε καθυστερημένα στην υπεράσπιση.

«Αν δεν τεθεί η ουσία της μαρτυρίας, πώς θα αποφασίσετε για την προσθήκη;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος στο Δικαστήριο.

Επιπλέον, κατήγγειλε παραβίαση του Άρθρου 16 του Συντάγματος και της Ποινικής Δικονομίας, λέγοντας ότι οι ανακριτικές αρχές συνέχισαν να συλλέγουν μαρτυρικό υλικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την καταχώρηση της υπόθεσης και την κράτηση της πελάτισσάς του. «Ζήτησαν την κράτηση μέχρι την εκδίκαση και για ένα χρόνο διερευνούσαν την υπόθεση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η προσθήκη μαρτύρων χρησιμοποιείται για την εκ των υστέρων κάλυψη κενών.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης, επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφασή του επί του αιτήματος προσθήκης μαρτύρων την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, ώρα 10.00 π.μ. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση με τους ίδιους όρους, με τον συνήγορο υπεράσπισης να επιφυλάσσει τα δικαιώματά του επί του θέματος της κράτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ