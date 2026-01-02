Η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, περί «ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού» της Κυπριακής Δημοκρατίας που ιδρύθηκε το 1960, αποτελεί «ομολογία» ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει μια πολιτική αποκλεισμού των Τουρκοκυπρίων και «μονομερών παραβιάσεων» του Συντάγματος, ισχυρίστηκε ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση ο κ. Ουστέλ, αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, έκανε λόγο για δομή που η ε/κ πλευρά «σφετερίστηκε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου» και υποστήριξε ότι η προσπάθεια συνέχισής της μέσω μεταρρυθμίσεων καταδικάζει το Κυπριακό σε αδιέξοδο.

Ο Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι ένα μοντέλο συνεργασίας δύο ξεχωριστών κρατών στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας», υποστηρίζοντας πως η ομοσπονδιακή λύση έχει χάσει την ισχύ της μετά το αδιέξοδο στο Κραν Μοντανά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι έχει απωλέσει την ουδετερότητά της, ενώ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη διασύνδεση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας με το Κυπριακό. Προειδοποίησε δε, ότι το ψευδοκράτος δεν θα στηρίξει καμία πρωτοβουλία Ευρωπαίου απεσταλμένου, εάν αυτός δεν επιδείξει «δίκαιη στάση».

Τέλος, ο κ. Ουστέλ αναφέρθηκε στις αμυντικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχυριζόμενος ότι οι διπλωματικές και στρατιωτικές συμμαχίες εξυπηρετούν την ένταση και όχι την ειρήνη, και επανέλαβε τη θέση περί διατήρησης των εγγυήσεων της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ